La ermita de la Aurora, en Córdoba, recuperará su uso vecinal tras la restauración de la muralla

La Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) han inciado los esperados (y demandados) trabajos de restauración de la ermita de la Aurora, en la calle de la Feria. Con una duración de cuatro meses y un presupuesto de algo más de 43.000 euros, el espacio volverá a tener uso vecinal una vez finalice la intervención. Según ha apuntado la delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, "desde la Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba tenemos un objetivo muy claro que es poner en valor, conservar y restaurar los distintos elementos patrimoniales que hay en Córdoba y lo hacemos de la mano de la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Por su parte, el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, ha incidido en la importancia de intervenir en el patrimonio histórico de la ciudad y ha recordado algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo en este sentido, como las de Santa Clara, Regina o el Alcázar. Además, ha adelantado que "dentro de poco" también comenzarán las obras de restauración del edificio de la calle Ambrosio de Morales donde tenía su sede la Real Academia.

Miguel Ángel Torrico y Lourdes Morales, este miércoles en la ermita de la Aurora. / VÍCTOR CASTRO

La intervención en la muralla de la ermita de la Aurora

La jefa de la Oficina del Casco de la Gerencia de Urbanismo, Carmen Chacón, ha detallado que la intervención que se llevará a cabo en la ermita se centrará en la muralla de la Villa, en la parte visible de la misma. Lo primero que se hará es un análisis del estado de este elemento murario, pues como ha recordado Chacón, si bien ya se realizó uno previo a la intervención, ahora habrá que dictaminar si las patologías detectadas en su momento han aumentado o no.

En los trabajos se incluye una limpieza exhaustiva de todos los lienzos, incluida además una desinfección para poder eliminar los líquenes y demás elementos que hayan podido surgir. Además, como ha reconocido Chacón, cuando se hizo ese estudio previo, "los problemas de humedad eran menores que los que están ahora", debido al nivel de precipitaciones que se ha registrado y al hecho de que el nivel del terreno que tiene detrás la muralla esté encima de esta. Esto último, ha añadido Chacón, supondrá que el elemento murario "siempre vaya a estar afectado por esta situación".

También se cerrarán fisuras, se consolidarán las estructuras y se llevarán a cabo recomposiciones volumétricas. Una vez finalice la intervención, ha señalado Chacón, la acción del Ayuntamiento sobre esta muralla no acabará, pues será necesario establecer protocolos de mantenimiento y de conservación.

Ermita de la Aurora. / VÍCTOR CASTRO

"La actuación es compleja aunque pueda parecer simple"

Por su parte, el director de la Oficina de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, Juan Murillo, ha explicado que "la actuación es compleja aunque pueda parecer simple". Murillo ha detallado que el gran reto que se ha planteado ha sido responder a cómo integrar la muralla, los elementos que todavía subsisten de la fachada y el interior de parte de la ermita. Todo ello contando con el muro que hay, el cual Murillo ha calificado directamente de "feo", y que se levantó hace ya varias décadas por un desplome que se produjo.

A lo largo de este tiempo, el muro ha estado casi oculto por una barrera verde, una enredadera, que lo que ha hecho es generar muchas de las patologías y de los elementos que tiene ahora la muralla histórica. Tanto que, ha asegurado Murillo, muchas veces "esto se ha convertido en una jungla".

¿Volverá el cine de verano a la ermita de la Aurora?

Como ya anunciara el alcalde, José María Bellido, una vez restaurada la ermita, ésta volverá a cederse mediante convenio a la asociación vecinal La Axerquía. Juana Pérez, de la asociación, ha explicado que el objetivo, una vez puedan volver a usar este espacio, es recuperar los usos que se le daban en su día, entre ellos, el de cine de verano. Pero como ha señalado Pérez, siempre se intentará que la ermita esté ocupada por quien la necesite, ya sea para conciertos, actividades o citas socioculturales varias.