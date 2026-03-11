CSIF solicita a la Junta medidas urgentes ante el aumento de agresiones a los profesionales del ámbito sanitario

El sindicato CSIF ha denunciado un aumento de las agresiones al personal sanitario en la provincia de Córdoba a lo largo de 2025 y ha exigido a la Consejería de Sanidad que adopte medidas urgentes para frenar esta problemática creciente. Según datos oficiales, el pasado año se registraron 173 agresiones a profesionales en centros sanitarios cordobeses, un 7% más que en 2024. De ellas, 37 fueron físicas y 136 no físicas, lo que confirma una tendencia al alza en los últimos años: 162 en 2024, 149 en 2023, 133 en 2022 y 132 en 2021.

Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, que se celebra este 12 de marzo, la responsable del sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, ha advertido de que “la violencia contra el personal sanitario se ha convertido en uno de los problemas más graves del sistema sanitario”. Por ello, el sindicato ha registrado un escrito dirigido al consejero Antonio Sanz reclamando medidas de carácter normativo, organizativo y presupuestario para afrontar una situación que considera prioritaria en materia de seguridad laboral y calidad asistencial.

Entre las propuestas planteadas, CSIF pide implantar un régimen sancionador específico que incluya sanciones económicas proporcionales a la gravedad de las agresiones, así como una mayor dotación de medios humanos y materiales, especialmente en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales.

El sindicato también reclama campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a las agresiones dirigidas a la ciudadanía y la convocatoria urgente del Observatorio de agresiones para analizar medidas que permitan frenar el incremento de episodios violentos. “Cada agresión es un ataque directo contra quienes cuidan de la salud de la ciudadanía”, subraya Díaz Ontiveros, quien también pide la revisión del Plan de Prevención y Atención de Agresiones a profesionales del SAS.

Además, CSIF ha puesto en marcha la campaña nacional Receta 2026 contra las agresiones al personal sanitario, con la que pretende visibilizar la gravedad del problema y reclamar entornos laborales seguros en todo el Sistema Nacional de Salud.