Córdoba 'venderá' autenticidad y alma con una ruta de talleres artesanos por el casco histórico

El Ayuntamiento de Córdoba promocionará una ruta de 12 talleres artesanos por el casco histórico de Córdoba, que pone en valor el trabajo de orfebres, plateros, ceramistas o artesanos del cuero y que quiere vender la autenticidad de la ciudad como destino turístico. La delegada de Turismo, Marián Aguilar, y la Asociación Cordobesa de Artesanos han informado este miércoles de esta iniciativa que lleva por nombre Tallereando y que nació tras la declaración en el año 2014 del casco como Zona de Interés Artesanal. Ahora, la ruta quiere ser reactivada con la difusión y promoción de un vídeo promocional que Córdoba exhibirá en las ferias y eventos turísticos en los que participe la ciudad. "Somos más de lo que ves, somos las huellas que dejamos", dice el spot publicitario. La provincia de Córdoba cuenta con cinco de las once zonas de Interés Artesanal de Andalucía (ZIA).

Marián Aguilar ha insistido en que la ruta quiere poner en valor la autenticidad del destino y aumentar la oferta para los visitantes desde la certeza de que "los turistas visitan ciudades con alma y buscan experiencias diferentes". En este sentido, para la delegada la existencia de artesanos en Córdoba es la prueba irrefutable de que es una ciudad "con encanto no prostituida en su concepto".

Marián Aguilar con miembros de la Asociación de Artesanos de Córdoba. / RAFAEL MELLADO

Trabajo a puerta cerrada

La Asociación Cordobesa de Artesanos, que precisamente cumple 40 años, es la impulsora de la ruta que está abierta a otros talleres y a artesanos aunque no formen parte de la asociación. De momento, los talleres que pueden visitar los turistas y cordobeses que hagan esta ruta son de abanicos, platería, cuero, cerámica o guitarras, además del Museo de la piel, algunas tiendas también dedicadas a la artesanía y la sede de la asociación, que está situada en el Zoco Municipal. "Con esta ruta nos pueden hacer encargos y comprarnos directamente, el principal problema de la artesanía es que no nos conocen ya que trabajamos a puerta cerrada", han explicado José María Ruiz y Paqui Benítez, representante de la asociación.

"Necesitamos mayor visualización, que se nos dé más espacio a nivel local y regional porque la artesanía es una gran desconocida; hacemos un trabajo silencioso pero mantenemos oficios antiguos y algunos más modernos", han añadido los representantes de esta entidad cordobesa.