Córdoba reúne a más de mil estudiantes en la primera Feria Provincial de Formación Profesional

La Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, a través del Servicio de Formación Profesional, ha organizado este miércoles en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) la primera Feria Provincial de Formación Profesional, evento que ha reunido a más de mil estudiantes de la provincia de cuarto de la ESO y Bachillerato. La cita, a la que han sido invitadas más de un centenar de empresas que colaboran con la FP Dual en la provincia, está concebida como un espacio de encuentro masivo entre el tejido empresarial y el ámbito educativo, con el objetivo de orientar y motivar al alumnado a cursar estas enseñanzas.

El evento ha sido inaugurado por Inmaculada Troncoso, directora general de FP y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, y ha contado con la presencia, entre otras autoridades, de los delegados territoriales Diego Copé, Agustín López y María Dolores Gálvez, de Educación, Industria y Empleo, respectivamente; Blanca Torrent, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec; y Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Más de mil alumnos asisten a la feria. / Manuel Murillo

Otro de los objetivo prioritarios de la primera Feria Provincial de Formación Profesional ha sido visibilizar la amplia oferta educativa de ciclos formativos de los centros de la provincia y acercar la Formación Profesional al alumnado y al tejido empresarial, creando un punto de sinergias clave para el crecimiento de los jóvenes.

Durante la misma, las distintas familias profesionales han mostrado de forma práctica qué se hace y qué se estudia en sus ciclos, permitiendo que el alumnado visitante conozca de manera clara las competencias que se adquieren en cada ciclo y las posibles salidas profesionales.

Asimismo, las empresas participantes han tenido la posibilidad de dar a conocer su actividad, la función que desempeñan dentro de su sector y los perfiles profesionales que demandan, favoreciendo, de este modo, el diálogo entre el ámbito educativo y el empresarial, contribuyendo a una Formación Profesional más conectada con las necesidades reales del mercado laboral.

Empresas y centros han mostrado su trabajo. / Manuel Murillo

La configuración del espacio ha contado con 16 carpas de gran formato, más cinco medianas destinadas a la exposición de las diferentes familias profesionales y empresas. En estas áreas se han llevado a cabo demostraciones técnicas que incluyen el uso de maquinaria pesada, como camiones de extinción forestal y vehículos de motor, así como el manejo de herramientas de corte (motosierras), equipos de costura, materiales de sanidad y peluquería, exhibiciones con caballos en la zona exterior, etc.

La apuesta de la Junta de Andalucía por estas enseñanzas es una realidad. En el presente curso escolar, la provincia de Córdoba oferta el mayor número de plazas públicas de su historia, con más de 18.000, un 52% más que en el 2019. Prueba inequívoca del futuro de estas enseñanzas lo representa el hecho de que casi la mitad de los titulados en FP encuentra empleo al año de finalizar sus estudios. Este porcentaje aumenta al 54% en grados superiores.