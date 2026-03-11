Córdoba recupera edificios históricos como nuevos hoteles y apartamentos turísticos: estos son los proyectos en marcha

La recuperación, transformación y cambio de uso en edificios históricos de Córdoba no es poco habitual. Sin embargo, que algo sea relativamente normal no significa que pierda su encanto. Entre esa recuperación de usos que suele darse a los inmuebles históricos en la ciudad suelen destacar la implantación de hoteles. Los establecimientos, con sus respectivas restauraciones, conservan los rincones más típicos de los edificios, dotándolos eso sí de muchas mejoras de confort.

En Córdoba hay ahora mismo varios proyectos hoteleros en marcha, muchos de los que están en obras abrirán sus puertas el año que viene y para otros habrá que esperar algo más. Entre esos proyectos hay dos que destacan por, precisamente, recuperar espacios históricos del casco.

Un hotel en un convento

A principios del año pasado, la cadena Zenit Hoteles inició los trabajos para convertir el antiguo convento de Santa Isabel, en el barrio de Santa Marina, en un hotel de cuatro estrellas. A día de hoy, según informan a CÓRDOBA fuentes conocedoras del proyecto, la obra está avanzando con seguimiento arqueológico y a los trabajos aún les quedan entre 15 y 18 meses. Es decir, que este hotel podría ser una realidad el año que viene. Las mismas fuentes avanzan que antes de fin de mes se montará la grúa para estas obras.

Antiguo convento de Santa Isabel. / MANUEL MURILLO

La cadena Zenit Hoteles compró el convento de Santa Isabel a finales de 2023. No fue la primera cadena interesada en hacerse con el espacio para dotarlo de uso hotelero, ya que H10 Hotels adquirió en 2016 el convento, pero renunció a llevarlo a cabo priorizando la ampliación del Colomera de las Tendillas.

La operación en torno al espacio viene de largo, pues el decimotercero marqués de Villaseca, Eduardo Cabrera Muñoz (Marina de Villaseca fundó el convento en el siglo XV), al enterarse de las intenciones que había para el convento, intentó que el proyecto no siguiera adelante al entender que el uso hotelero no debía ser su destino. El pleno del Ayuntamiento declaró de especial interés este proyecto por suponer una actividad que fomenta el empleo en la ciudad. La declaración supone una bonificación del 95% de lo que hay que pagar del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), devengado por las obras de rehabilitación y adaptación de sendos espacios en hoteles. Zenit aseguró en su día que el hotel iba a suponer la contratación de 24 personas.

Un hotel en una casa solariega

Otro de los proyectos hoteleros más esperados en la ciudad es en el que Grupo Gimeno, a través de Intelier Hotels & Suites, ya trabaja en la antigua casa de Los Guzmanes, en el Realejo. Será un hotel de máxima categoría, cinco estrellas, contará con entre 50 y 60 habitaciones y tendrá gimnasio y zona wellness (zona de relajación con piscinas tipo spa), entre otros servicios. La previsión es que abra en 2028.

En cuanto a los trabajos que se desarrollan en el inmueble, se están realizando intervenciones de consolidación estructural y de cubiertas. Ya se cuenta con licencia de demolición para la zona, no protegida, cuya obra se pretende iniciar en el plazo de un mes aproximadamente. En cuanto a la obra en sí, la licencia se solicitó en julio del año pasado.

Antigua casa de los Guzmanes en el Realejo, donde abrirá un hotel cinco estrellas. / A. J. GONZÁLEZ

El palacio de los Guzmanes es una casa solariega del siglo XVIII ubicada en la calle Realejo. Para el edificio ya hubo algunos planes que pretendían su rehabilitación y su posterior conversión en hotel. En 2006, se anunció que una firma se hacía con el espacio para abrir allí un cinco estrellas con 36 habitaciones, un spa y dos restaurantes. La crisis económica truncó las intenciones.

Más proyectos

Con respecto a otros proyectos hoteleros que tienen novedades en su desarrollo, según ha podido saber este periódico, en abril comenzará la obra del previsto en el número 24 de la calle San Pablo. La iniciativa lleva ya varios años en Urbanismo y el objetivo es abrir un cuatro estrellas con 27 habitaciones que tendrá una terraza que dará a los jardines de Orive. El proyecto parte de la restauración de una casa solariega construida en el siglo XIX.

Un proyecto que pretende recuperar otro espacio histórico de Córdoba es el previsto por Bodegas Campos para la calle Badanas (independiente al proyecto de hotel que irá en el parking del restaurante y conectará la calle Badanas con la Ribera). En este caso, se busca actuar sobre el número 15 de la citada calle, un lugar que cuenta en su haber con un largo catálogo de premios del concurso de patios, presentándose por última vez en el año 1968. El estado de los patios, sin embargo, es bastante deficiente. En este caso, se están pidiendo presupuestos para poder iniciar la obra cuanto antes.

Apartamentos turísticos

Por otro lado, pero también en el apartado de infraestructuras turísticas, se espera que "en cuestión de semanas" comience la obra de los apartamentos turísticos que irán en el edificio de la Orden y el Fénix, en la plaza de las Tendillas.