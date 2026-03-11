Día del Patrón San Juan de Dios
Córdoba premia por primera vez a sus bomberos: reconocimientos por actuaciones destacadas y jubilaciones
El acto institucional del Ayuntamiento de Córdoba al SPEIS incluyó la entrega de condecoraciones y el reconocimiento a la Asociación Vulcano por su labor solidaria dentro del servicio.
El Ayuntamiento de Córdoba ha entregado este miércoles los primeros premios al Servicio de Protección e Extinción de Incendios (SPEIS) en un acto institucional que se ha celebrado en el Teatro Góngora. Esta ceremonia se había tenido que posponer en dos ocasiones anteriores:una vez por la muerte del Papa Francisco y, en otra ocasión, por la dana de Valencia. Se trata de las primeras distinciones que el Consistorio cordobés concede a los bomberos de la capital coincidiendo con la celebración del día de su patrón, San Juan de Dios, y que ha incluido el homenaje a efectivos jubilados y la entrega de medallas por actuaciones destacadas en el año 2024. En el evento se ha puesto de relieve el compromiso del cuerpo con la seguridad ciudadana y la actualización del Plan de Emergencias Local para 2026, entre otros logros del cuerpo.
El acto, presidido por el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, ha sido conducido por el sargento del SPEIS, Jaime Rosa, y ha comenzado con la intervención del jefe del servicio, Daniel Muñoz.
20, 25 y 30 años de servicio
En nombre de los compañeros del servicio ha intervenido Gonzalo Moreno. A continuación, se han llevado a cabo la entrega de condecoraciones conmemorativas a los profesionales del SPEIS y la entrega de la Medalla de Dedicación por 20 años de servicio a 19 bomberos, por 25 años de servicio a otros 13 y la medalla de dedicación por 30 años de servicio a 23 bomberos más. Asimismo, entregaron las medallas de reconocimiento por los servicios prestados a los compañeros jubilados en el año 2024.
Premios individuales
En cuanto a los premios individuales se han incluido una felicitación pública individual a Miguel Ángel Barrero y a José Torres Espín por su colaboración desinteresada y solidaria en la gestión de la crisis de la dana, y a los miembros del SPEIS que se desplazaron a Valencia para atender la emergencia generada "por su solidaridad, su compromiso y su profesionalidad puesta al servicio de la sociedad cuando más se requería". Asimismo, se ha felicitado a la Asociación Vulcano por su incansable labor solidaria dentro del SPEIS.
Mención de honor
Los Bomberos de Córdoba también han querido distinguir al Cabildo Catedral de Córdoba por su colaboración permanente con el servicio a escasos meses del incendio ocurrido en la Mezquita-Catedral, donde los efectivos cordobeses tuvieron un papel crucial. Por último, en el acto han recibido una mención de honor Marcos Maza por su valor y entrega colaborando en la extinción de un incendio en la calle Nieves Viejas del barrio de San Lorenzo estando fuera de servicio, ayudando a salvar varias vidas, y otra para Jesús Aguilar, el bombero pontanés con ELA por ser un ejemplo de superación y lucha para todos, por su valor y su entrega como bombero.
