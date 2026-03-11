La gasolina y el diésel superan los 2 euros por litro: estos son las gasolineras más baratas para llenar el depósito en Córdoba

El conflicto desatado en Oriente Próximo, tras el ataque inicial de Estados Unidos e Israel a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, mantiene desestabilizado el mercado del petróleo con el impacto directo en los paneles de las gasolineras, y tanto la gasolina como el diésel han saltado barrera de los 2 euros por litro pese al descenso del precio del petróleo. El Brent, referencia en Europa, llegó a tocar los 119,50 dólares el lunes y este martes a primera hora retrocedía hasta el entorno de 91-93 dólares tras señales de posible desescalada.

El problema es que ese respiro, de momento, no se refleja en los paneles de las gasolineras. La media nacional del diésel escala hasta 1,767 euros por litro y el máximo llega a 2,294, mientras que en la gasolina la media nacional es 1,652 y el máximo es de 1,999 euros, según los datos oficiales que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende el departamento de energía. Todo esto se traduce en que en el plazo de una semana llenar el depósito en Córdoba es hasta 15 euros más caro.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba. / A. J. González

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este miércoles de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,499 y 1,959, con una diferencia de 46 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,529 y 2,294 euros, con una diferencia de 77 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 37 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,589 euros.

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera). Precio: 1,589 euros.

Plenergy (Calle Lapislázuli, 10). Precio: 1,589 euros.

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 60 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,699 euros.

Ballenoil (Plaza de Colón, s/n). Precio: 1,699 euros.

Ballenoil (Avenida Campo de la Verdad, s/n). Precio: 1,699 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 46 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Enerquivir (Almodóvar del Río). Carretera CO-234 KM. 18,8. Precio: 1,499 euros.

El Polígono (Montoro). Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1,526 euros.

Mirasierra (Rute). Carretera de Rute a Encinas Reales. Precio: 1,539 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 77 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Repsol (Priego de Córdoba). CR A-340, 82,5. Precio: 1,529 euros.

Enerquivir (Almodóvar del Río). Carretera CO-234 KM. 18,8. Precio: 1,529 euros.

Econoil (Lucena). Calle Teruel, 2.