EDUCACIÓN
Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
El ranking de la revista especializada no incluye ningún centro público y prima la educación privada
La revista Forbes, conocida y reconocida por sus listas de referencia, ha publicado una nueva edición, y van tres, de Los 100 Mejores Colegios de España 2026 y en el ranking vuelve a colarse un centro cordobés: el Colegio Británico de Córdoba.
Este centro es el único de la provincia en figurar en un listado alfabético, donde no se destaca la clasificación por números, y es uno de los dieciocho centros de Andalucía incluidos, de los que 17 son centros privados, como The British School of Córdoba, y uno de carácter concertado.
Por provincias, Málaga cuenta con 6 centros, Almería, Cádiz y Sevilla aparecen en el listado con tres centros cada uno, y Córdoba y Granada con 1.
Nueve de cada diez son centros privados
En la selección de Los 100 Mejores Colegios de España 2026 priman los centros privados sobre cualquier otro modelo educativo. Así, de los cien seleccionados, 92 son privados, 8 de carácter concertado y ninguno es de titularidad pública.
Por comunidades autónomas, Madrid, con 37 centros es la que cuenta con más colegios en el top 100. La sigue, en según lugar la Comunidad Valenciana, con 20 centros, y en tercer lugar Andalucía con 18.
Forbes escoge el Colegio Británico de Córdoba
Del centro cordobés, ubicado en el número 14 de la calle México en la capital, la revista Forbes indica que su enfoque combina rigor académico en inglés con asignaturas españolas que facilitan el acceso al sistema universitario nacional.
El colegio estaca por su compromiso medioambiental a través del ECO Club, el Banco de Semillas y proyectos de reciclaje, así como por iniciativas con impacto social reconocidas por la Universidad Loyola. Asimismo, cita Forbes, la vida cultural tiene un peso relevante con un coro que participa en actos oficiales de la ciudad, festival anual de verano, certámenes artísticos y proyectos solidarios con Cruz Roja y ACNUR.
El alumnado participa en MUN y competiciones de debate, y realiza viajes educativos a Francia, Italia, Reino Unido o Alemania. Dispone de laboratorio, biblioteca, polideportivo, aulas de arte y música, y una unidad de apoyo lingüístico.
Los colegios andaluces en el top 100 de Forbes
Dieciocho colegios andaluces están incluidos en el listado: 17 privados y uno concertado.
Almería
- Colegio Altaduna-Saladares — Almería — privado.
- Colegio Internacional SEK Alborán — El Ejido (Almería) — privado.
- The British School of Almería — Roquetas de Mar (Almería) — privado.
Cádiz
- El Altillo International School — Jerez de la Frontera (Cádiz) — privado.
- El Centro Inglés — Puerto de Santa María (Cádiz) — privado.
- Sotogrande International School — Sotogrande (Cádiz) — privado.
Córdoba
- The British School of Córdoba — Córdoba — privado.
Granada
- Agora Granada College International School — Atarfe (Granada) — privado.
Málaga
- Colegio Internacional Torrequebrada — Benalmádena (Málaga) — privado.
- Colegio San José — Málaga / Estepona / Marbella — privado.
- Laude San Pedro International College — Marbella (Málaga) — privado.
- Los Olivos — Puerto de la Torre (Málaga) — concertado.
- Lycée Français International de Malaga — Málaga — privado.
- The British School of Málaga — Málaga — privado.
- Yago School Málaga — Málaga — privado.
Sevilla
- Highlands School Sevilla — Sevilla — privado.
- St. Mary’s School — Sevilla — privado.
- Yago School Sevilla — Castilleja de la Cuesta (Sevilla) — privado.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”