Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”

La revista Forbes, conocida y reconocida por sus listas de referencia, ha publicado una nueva edición, y van tres, de Los 100 Mejores Colegios de España 2026 y en el ranking vuelve a colarse un centro cordobés: el Colegio Británico de Córdoba.

Este centro es el único de la provincia en figurar en un listado alfabético, donde no se destaca la clasificación por números, y es uno de los dieciocho centros de Andalucía incluidos, de los que 17 son centros privados, como The British School of Córdoba, y uno de carácter concertado.

Por provincias, Málaga cuenta con 6 centros, Almería, Cádiz y Sevilla aparecen en el listado con tres centros cada uno, y Córdoba y Granada con 1.

Nueve de cada diez son centros privados

En la selección de Los 100 Mejores Colegios de España 2026 priman los centros privados sobre cualquier otro modelo educativo. Así, de los cien seleccionados, 92 son privados, 8 de carácter concertado y ninguno es de titularidad pública.

Por comunidades autónomas, Madrid, con 37 centros es la que cuenta con más colegios en el top 100. La sigue, en según lugar la Comunidad Valenciana, con 20 centros, y en tercer lugar Andalucía con 18.

Reparto de los mejores colegios de la lista Forbes por comunidades autónomas. / GRÁFICO ELABORADO CON IA

Forbes escoge el Colegio Británico de Córdoba

Del centro cordobés, ubicado en el número 14 de la calle México en la capital, la revista Forbes indica que su enfoque combina rigor académico en inglés con asignaturas españolas que facilitan el acceso al sistema universitario nacional.

El colegio estaca por su compromiso medioambiental a través del ECO Club, el Banco de Semillas y proyectos de reciclaje, así como por iniciativas con impacto social reconocidas por la Universidad Loyola. Asimismo, cita Forbes, la vida cultural tiene un peso relevante con un coro que participa en actos oficiales de la ciudad, festival anual de verano, certámenes artísticos y proyectos solidarios con Cruz Roja y ACNUR.

El alumnado participa en MUN y competiciones de debate, y realiza viajes educativos a Francia, Italia, Reino Unido o Alemania. Dispone de laboratorio, biblioteca, polideportivo, aulas de arte y música, y una unidad de apoyo lingüístico.