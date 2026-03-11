Comercio, administración y construcción, los sectores que más empresas acumulan en los polígonos industriales de Córdoba

Casi 350 polígonos industriales de la provincia de Córdoba, y las cerca de 5.000 empresas que acogen, podrán beneficiarse de las ayudas que la Junta de Andalucía activará este mismo mes de marzo. Estas empresas, en su mayor parte, pertenecen a sectores como el comercio, la administración y la construcción. Tal y como informó en Córdoba el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, será este mes cuando se lance una convocatoria de incentivos para estos espacios productivos, que estará dotada de 80 millones de euros. Entre los objetivos y sobre los destinos de dichas ayudas, destacan la modernización de infraestructuras y servicios, la implantación de energías renovables o la activación de redes inteligentes en estos espacios industriales.

Esta convocatoria se incluye en la nueva Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (ley LEPA), que entrará en vigor el próximo 24 de marzo. Entre otras cosas, y según explicó Paradela, lo que busca la nueva norma es modernizar, impulsar y proteger los polígonos industriales andaluces, facilitando suelo industrial, agilizando trámites o atrayendo inversiones.

¿Cuántos polígonos industriales hay en la provincia de Córdoba?

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), actualizados a 2025, en la provincia de Córdoba hay 337 polígonos industriales, donde se asientan un total de 4.677 empresas. En número de espacios productivos, Córdoba es la segunda provincia de Andalucía y está solo por detrás de Sevilla, donde se registran un total de 638.

Empresas en el polígono industrial de El Granadal. / LOLA RUIZ

Sin embargo, en número de empresas Córdoba no ocupa esa posición tan privilegiada. Y es que, pese a tener menos polígonos, en las provincia de Málaga y Cádiz, además de Sevilla, hay más negocios registrados en estos puntos. Por cantidad de empresas, el listado quedaría de la siguiente forma: Sevilla (15.076), Málaga (10.022), Cádiz (5.924) y Córdoba (4.677). En el resto de provincias, hay menos polígonos y menos empresas que en Córdoba.

Lucena, a la cabeza de la provincia en polígonos industriales

Por municipios, es Lucena el que más polígonos industriales tiene de toda la provincia de Córdoba. Frente a los 22 polígonos que hay en Córdoba capital, la localidad lucentina tiene hasta una treintena. Otras localidades con un número destacado de espacios productivos son Montilla, con 17; Aguilar de la Frontera, con 16; o La Rambla, con una decena.

En número de empresas sí que se impone la capital muy por encima del resto de municipios. Los 22 polígonos de la ciudad acumulan 2.365 negocios, por los 516 de Lucena, segunda localidad de la provincia en este sentido. También en este listado destacan algunos territorios de la provincia, donde, a pesar de no haber muchos polígonos, la actividad empresarial sí es reseñable. Es el caso, por ejemplo, de Baena, donde sus polígonos acumulan 158 empresas; los más de 200 negocios que hay en estos espacios en Puente Genil; o los casi 90 registrados en los polígonos de Cabra.

Polígono industrial del Torerito, a la entrada de Las Quemadas. / LOLA RUIZ

¿A qué se dedican las empresas de los polígonos industriales de Córdoba?

En cuanto a las actividades más comunes a las que se dedican las empresas instaladas en la provincia de Córdoba en sus polígonos, muy por encima del resto destacan aquellas centradas en el comercio, que son 1.730 (el 37% del total). El siguiente sector que mayor número de empresas acumula es el administrativo y de finanzas, con 441 negocios. Por debajo de las 400 empresas están los sectores de la construcción (399) y las empresas dedicadas a actividades científicas, técnicas, artísticas o recreativas (391).

Otros sectores representativos de las empresas instaladas en polígonos industriales de la provincia son actividades manufactureras generales (266), transporte y almacenamiento (230) e industria agroalimentaria (204). El resto de actividades acumulan menos representación, aunque en los polígonos cordobeses hay empresas de prácticamente todos los sectores, incluidos la aeronáutica, la metalurgia, la hostelería o la información y comunicación.