El Colegio Nuestra Señora de la Piedad celebrará su tradicional procesión escolar el próximo 14 de marzo

La Semana Santa ya se siente en el entorno del Colegio Nuestra Señora de la Piedad. El próximo 14 de marzo a las 17.00 horas, el centro volverá a celebrar su tradicional procesión escolar, una cita que cada año llena de emoción, fe y ambiente cofrade las calles del centro y que se ha convertido en una de las actividades más esperadas por la comunidad educativa y por muchos vecinos de la zona.

Según ha informado el colegio, en el cortejo participarán alumnos de entre 3 y 16 años, que asumirán distintos papeles dentro de esta estación de penitencia tan singular. Los escolares formarán parte del desfile como esclavinos, nazarenos y portadores de enseres, además de colaborar con los compañeros más pequeños durante todo el recorrido.

Uno de los momentos más destacados volverá a protagonizarlo el alumnado de Educación Secundaria, que ejercerá como costaleros de la Virgen. Se trata de una responsabilidad especialmente significativa dentro de una procesión que, más allá del componente religioso, refuerza la convivencia, el compromiso y el sentimiento de pertenencia al centro.

Salida procesional de La Piedad, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Un recorrido por las calles del centro

La salida procesional partirá desde la Capilla del Colegio y recorrerá varios puntos del barrio. El itinerario previsto incluye Plaza de las Cañas, calle Armas, calle San Francisco, Plaza del Potro, calle San Francisco, calle San Fernando, Compás de San Francisco, calle Huerto San Pedro el Real, Maese Luis y de nuevo Plaza de las Cañas, para finalizar otra vez en la capilla.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, cuya presencia aportará solemnidad y mayor emoción al recorrido, destaca el centro educativo. La música será, una vez más, uno de los elementos esenciales de una salida que busca recrear el ambiente propio de la Semana Santa de Córdoba desde la mirada de los más jóvenes.

Una tradición que une a alumnos, familias y antiguos estudiantes

La procesión no solo moviliza al alumnado actual, también cuenta con la colaboración de profesores, padres, familiares y otros miembros de la comunidad educativa, que cada año se implican para que esta tradición siga creciendo. De forma especial, muchos antiguos alumnos regresan al colegio para participar en este acto y acompañar a la Virgen por las calles donde crecieron, reforzando así el vínculo con el centro y con una celebración muy arraigada, destaca La Piedad.

El colegio señala que esta procesión representa la unión entre educación, fe, tradición y convivencia, además de haberse consolidado como una seña de identidad tanto del centro como de su entorno más cercano.