Sucesos
Cinco detenidos en Córdoba por una oleada de robos en coches: la baliza V-16, nuevo objetivo
Los hurtos se produjeron en vehículos estacionados en diferentes puntos de la ciudad. Los presuntos ladrones fueron detenidos 'in fraganti'
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a cinco personas como presuntas autoras de robos con fuerza en el interior de varios vehículos, en el marco de un dispositivo preventivo desplegado en varias zonas de la ciudad. A uno de los arrestados, además, le constaba una reclamación policial por la comisión de otro delito contra el patrimonio.
Dispositivo preventivo
Ante el repunte de robos en coches registrado en distintos puntos de Córdoba, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo específico de seguridad para prevenir estos hechos. En el operativo participaron agentes de diferentes unidades, tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial, con patrullas y vigilancia reforzada en áreas especialmente afectadas. Según el cuerpo, este despliegue está contribuyendo a reducir la criminalidad y ya se ha saldado con identificaciones y detenciones relacionadas con estos hechos.
Cinco detenidos desde principios de marzo
Desde comienzos de marzo, la Policía ha detenido a cinco personas por robos similares. En la mayoría de los casos, los presuntos autores fueron sorprendidos in fraganti durante las labores de vigilancia. En otras intervenciones, fueron localizados en las inmediaciones con una actitud considerada sospechosa o esquiva ante la presencia policial y, al ser identificados, portaban objetos que podrían estar vinculados con la actividad delictiva.
Los vehículos afectados presentaban puertas forzadas o cristales fracturados, y en su interior se apreciaban daños y signos de haber sido registrado. Entre los efectos sustraídos denunciados por los propietarios, además de objetos personales, destaca la baliza V-16, convertida en un nuevo objetivo para este tipo de delincuencia. Parte del material recuperado ha sido devuelto a sus legítimos dueños.
La Policía pide anotar el IMEI de la baliza V-16
La Policía Nacional recuerda la importancia de conocer y conservar el número IMEI de la baliza V-16 para poder identificarla en caso de robo y facilitar su recuperación. Desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de portar este dispositivo, los agentes advierten de que se ha incrementado el interés de los ladrones por este tipo de señales.
Por ello, recomiendan anotar o fotografiar el IMEI (y no conservarlo únicamente en la caja) y, si se denuncia su sustracción, incluir ese dato en la denuncia, ya que resulta clave para la investigación y la localización del objeto robado.
Además, la Policía advierte de que la compra de estas balizas en el mercado negro puede conllevar responsabilidad penal por receptación, con posibles penas de prisión.
