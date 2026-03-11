Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pleno DiputaciónErmita de la AuroraMezquita-CatedralFeria de CórdobaConciertos en CórdobaOrdenanza ciudadanaFlores Semana SantaPolígonos industrialesBomberosCórdoba CFInvestigación Adamuz
instagramlinkedin

Sucesos

Cinco detenidos en Córdoba por una oleada de robos en coches: la baliza V-16, nuevo objetivo

Los hurtos se produjeron en vehículos estacionados en diferentes puntos de la ciudad. Los presuntos ladrones fueron detenidos 'in fraganti'

Lunas y ventanillas destrozadas en una imagen de archivo.

Lunas y ventanillas destrozadas en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a cinco personas como presuntas autoras de robos con fuerza en el interior de varios vehículos, en el marco de un dispositivo preventivo desplegado en varias zonas de la ciudad. A uno de los arrestados, además, le constaba una reclamación policial por la comisión de otro delito contra el patrimonio.

Dispositivo preventivo

Ante el repunte de robos en coches registrado en distintos puntos de Córdoba, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo específico de seguridad para prevenir estos hechos. En el operativo participaron agentes de diferentes unidades, tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial, con patrullas y vigilancia reforzada en áreas especialmente afectadas. Según el cuerpo, este despliegue está contribuyendo a reducir la criminalidad y ya se ha saldado con identificaciones y detenciones relacionadas con estos hechos.

Cinco detenidos desde principios de marzo

Desde comienzos de marzo, la Policía ha detenido a cinco personas por robos similares. En la mayoría de los casos, los presuntos autores fueron sorprendidos in fraganti durante las labores de vigilancia. En otras intervenciones, fueron localizados en las inmediaciones con una actitud considerada sospechosa o esquiva ante la presencia policial y, al ser identificados, portaban objetos que podrían estar vinculados con la actividad delictiva.

Baliza V16 de emergencia colocada en el techo de un vehículo.

Baliza V16 de emergencia colocada en el techo de un vehículo. / Eduardo Parra

Los vehículos afectados presentaban puertas forzadas o cristales fracturados, y en su interior se apreciaban daños y signos de haber sido registrado. Entre los efectos sustraídos denunciados por los propietarios, además de objetos personales, destaca la baliza V-16, convertida en un nuevo objetivo para este tipo de delincuencia. Parte del material recuperado ha sido devuelto a sus legítimos dueños.

La Policía pide anotar el IMEI de la baliza V-16

La Policía Nacional recuerda la importancia de conocer y conservar el número IMEI de la baliza V-16 para poder identificarla en caso de robo y facilitar su recuperación. Desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de portar este dispositivo, los agentes advierten de que se ha incrementado el interés de los ladrones por este tipo de señales.

Por ello, recomiendan anotar o fotografiar el IMEI (y no conservarlo únicamente en la caja) y, si se denuncia su sustracción, incluir ese dato en la denuncia, ya que resulta clave para la investigación y la localización del objeto robado.

Noticias relacionadas y más

Además, la Policía advierte de que la compra de estas balizas en el mercado negro puede conllevar responsabilidad penal por receptación, con posibles penas de prisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  3. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  4. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  5. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  6. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  7. Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
  8. Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”

Córdoba 'venderá' autenticidad y alma con una ruta de talleres artesanos por el casco histórico

Córdoba 'venderá' autenticidad y alma con una ruta de talleres artesanos por el casco histórico

Córdoba reúne a más de mil estudiantes en la primera Feria Provincial de Formación Profesional

Córdoba reúne a más de mil estudiantes en la primera Feria Provincial de Formación Profesional

Natividad Adamuz, decana de la Facultad de Educación y Psicología de la UCO: «El nuevo grado de Ciencias del Deporte de la UCO incluirá una mención dual»

Natividad Adamuz, decana de la Facultad de Educación y Psicología de la UCO: «El nuevo grado de Ciencias del Deporte de la UCO incluirá una mención dual»

La ermita de la Aurora, en Córdoba, recuperará su uso vecinal tras la restauración de la muralla

La ermita de la Aurora, en Córdoba, recuperará su uso vecinal tras la restauración de la muralla

Trabajadores de MRW en Córdoba: CSIF denuncia la falta de información y ofrece apoyo jurídico a la veintena de afectados

Cinco detenidos en Córdoba por una oleada de robos en coches: la baliza V-16, nuevo objetivo

Cinco detenidos en Córdoba por una oleada de robos en coches: la baliza V-16, nuevo objetivo

El Ayuntamiento de Córdoba cierra 2025 con un leve remanente negativo y 153 millones de fondos líquidos en las arcas municipales

El Ayuntamiento de Córdoba cierra 2025 con un leve remanente negativo y 153 millones de fondos líquidos en las arcas municipales

Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, pregonará el Mayo Festivo Cordobés de 2026

Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, pregonará el Mayo Festivo Cordobés de 2026
Tracking Pixel Contents