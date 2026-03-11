El centro comercial La Sierra activa promociones y sorteos para celebrar el Día del Padre

El Día del Padre ya calienta motores en Córdoba y el centro comercial La Sierra ha decidido celebrarlo con una campaña cargada de premios para sus clientes. Según ha informado el centro comercial en una nota de prensa, la iniciativa incluye el sorteo de un reloj de Time Road y varias tarjetas regalo de Carrefour a través de dos promociones digitales activas durante estos días.

La propuesta busca facilitar la compra de un detalle para el próximo 19 de marzo, una fecha señalada en muchos hogares cordobeses. Para ello, La Sierra pone en marcha dos dinámicas distintas con las que premiará la participación de sus visitantes y seguidores en redes sociales.

Regalo de última hora

La primera de las acciones estará disponible del 11 al 18 de marzo y consiste en un sorteo digital cuyo premio será un reloj de Time Road, concretamente el modelo Lotus 18690/2.

Para participar, los interesados deberán seguir las redes sociales del centro comercial y mencionar a dos amigos en los comentarios, una mecánica sencilla con la que La Sierra busca incentivar la interacción online en los días previos al Día del Padre, según detalla la nota.

El ganador será elegido al azar el próximo 18 de marzo, entre todos los participantes que cumplan con los requisitos establecidos en la promoción. De este modo, el premiado podrá hacerse con un regalo pensado precisamente para llegar a tiempo a una de las jornadas más señaladas para muchas familias.

Seis tarjetas regalo

De forma paralela, el centro comercial desarrolla desde el 9 hasta el 20 de marzo la promoción digital Academia de Papás, una acción online en la que los participantes tendrán que demostrar sus conocimientos sobre el universo paterno a través de un juego interactivo.

Entre todas las personas que participen en esta iniciativa se sortearán seis tarjetas regalo de Carrefour, con un valor total superior a 500 euros. Además, habrá un ganador cada dos días, una fórmula con la que se pretende aumentar las posibilidades de premio durante toda la campaña.