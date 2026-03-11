El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado de casetas admitidas y excluidas en la Feria 2026

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Tablón de Anuncios de su sede electrónica, ha publicado este miércoles la relación provisional de entidades admitidas y excluidas para la instalación de casetas en la Feria de Córdoba 2026. En total, la Delegación de Fiestas y Tradiciones ha admitido un total de 87 entidades, mientras que han renunciado otras tres (la hermandad de la Misericordia, la hermandad del Santo Sepulcro y la Asociación Cultural La Quadra). El año pasado, en la Feria de Córdoba se instalaron un total de 84 casetas.

El plazo establecido para efectuar las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas será desde el día 12 al 25 de marzo, ambos inclusive. Así mismo la citada relación se encuentra publicada a nivel informativo en la página web del Ayuntamiento. De no presentarse alegación o renuncia en dicho plazo, la adjudicación provisional se elevará a definitiva automáticamente.

Atracciones de la calle del Infierno de la Feria de Córdoba, el año pasado. / A.J. GONZÁLEZ

Nombres comerciales de las casetas

El Ayuntamiento informa de que el nombre comercial que figura en el listado de casetas será la denominación oficial a todos los efectos de rotulación, publicidad y señalética, debiendo existir total concordancia entre dicho nombre y el instalado en la fachada de la Caseta de Feria. Por ello, se requiere a la entidad "La Puñetera ESPJ" para que proponga un nombre comercial alternativo en el plazo de alegaciones, al existir otra caseta con dicha denominación tradicional consolidada. Le advierte que, de no realizarse el cambio, se designará la caseta de oficio con el nombre y número de la calle del Recinto Ferial.

Asimismo, el Consistorio informa de que el plazo para formalizar el pago de la fianza y las tasas correspondientes finaliza el 31 de marzo de 2026, inclusive y que el incumplimiento de este requisito se entenderá como renuncia a la instalación y supondrá la pérdida de la parcela.