El Ayuntamiento de Córdoba cierra 2025 con un leve remanente negativo y 153 de fondos líquidos en las arcas municipales

El Ayuntamiento de Córdoba liquida el ejercicio 2025 con 6,6 millones de un presupuesto que el año pasado rozó los 600 millones,153 millones en fondos líquidos y unn ligero remanente negativo de algo más de 353.000 euros. La primera teniente de alcalde delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha presentado este miércoles las cifras de la liquidación del presupuesto municipal del año 2025, que en abril se remitirán a la administración del Estado y a la comunidad autónoma para su control financiero. La edil del PP ha recordado que el rendimiento de cuentas forma parte de las obligaciones de transparencia que tienen las administraciones públicas sobre la que ha sido la ejecución de ingresos y gastos municipales.

Blanca Torrent ha comparado el cierre económico del ejercicio 2025 con el del anterior, cuando las arcas municipales liquidaron el año con unos gastos de 370,5 millones, 27 millones de inversiones y 379,5 millones de ingresos, lo que produjo un resultado presupuestario positivo de 32 millones. En 2025, el Consistorio ha gestionado un volumen mayor de gastos, que han ascendido a 420,9 millones, ha realizado inversiones por valor de 43 millones y obtenido ingresos por 368,4 millones, lo que ha arrojado el resultado de 6,6 millones (6.6602.927 euros).

37 millones en amortización de deuda

La delegada de Hacienda ha recordado que el aumento del gasto incluye los 37 millones de remanentes del año anterior que se amortizaron obligados por el artículo 32 de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Parte de las obligaciones se financian con remanentes de ejercicios anteriores vinculados a proyectos concretos y son 16 millones de gastos más en inversión del 2025 frente al 2024.

Bellido y Torrent (segunda por la izquierda), en una imagen de archivo. / CÓRODBA

Remanentes de tesorería

En cuanto al remanente de tesorería del 2024, la delegada ha recordado que fue positivo (38,3 millones de euros), mientras que ha apuntado que el remanente del 2025 es de -353.305,91 euros. "El Ayuntamiento ha destinado 37 millones de euros del remanente para amortizar anticipadamente esa deuda y lógicamente si no se hubiera destinado esos 37 millones, el remanente de tesorería para los gastos generales sería similar al del año anterior", ha justificado Torrent. El remanente de tesorería en un ayuntamiento es un indicador que mide la liquidez y solvencia a corto plazo al cierre del ejercicio y se calcula sumando fondos líquidos y derechos pendientes de cobro y restando obligaciones de pago. Si es positivo sirve para financiar inversiones sostenibles o reducir deuda.

En relación a la tesorería liquida, es decir los fondos líquidos del Ayuntamiento, ascendía a 31 de diciembre del 2024 a 182 millones, mientras que en 2025 esa cifra es de 153 millones.

Equilibrio financiero

"En conclusión, la actividad económica se cierra con equilibrio financiero, es decir, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene esa estabilidad en sus cuentas públicas gracias a esa planificación responsable; hay un mayor volumen de gestión económica, se ha gestionado más gastos y más actividad, con más capacidad de gestión y para reforzar los servicios públicos y los planes estratégicos, se ha destinado 37 millones a reducir la deuda pública, con un remanente de tesorería que parte se ha destinado a actuaciones concretas,136,4 millones, que impulsan inversiones y actuaciones", ha dicho Torrent.