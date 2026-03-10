Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El nuevo récord de visitantes de la Mezquita-Catedral, las novedades para la próxima Noche Blanca del Flamenco y las revelaciones sobre posibles arreglos en El Arcángel para la Supercopa 2021 dentro de la trama Rubiales marcan el inicio de la jornada

Mora Gordillo saluda en El Arcángel a Pablo Alfaro, entonces entrenador del Córdoba CF, en diciembre del 2020.

Mora Gordillo saluda en El Arcángel a Pablo Alfaro, entonces entrenador del Córdoba CF, en diciembre del 2020. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Mezquita-Catedral de Córdoba vuelve a demostrar su tirón internacional y ha batido de nuevo su récord de visitantes, consolidándose además como el tercer monumento más visitado de España. Es nuestra noticia principal de este martes 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos todo sobre la próxima edición de la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, que rendirá homenaje al maestro Fosforito. Por otro lado, que la trama vinculada al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, llegó a contactar para realizar posibles arreglos en el estadio Estadio El Arcángel de cara a la celebración de la Supercopa de España 2021.

Además, también destacamos:

El Alvia circulaba a 204 km/h en el momento de la colisión de Adamuz, según el primer análisis de las cajas negras de los trenes

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los viajeros atrapados en Dubái ya están en Montilla: "Volver al trabajo es la mejor terapia"

El TSJA reduce la condena por abuso sexual a un hombre que manoseó a una mujer en una barbacoa en Córdoba

Antonio Luque, en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA

El hospital Reina Sofía acerca la salud renal a la ciudadanía con una experiencia de realidad virtual

Manuel Lombo abrirá el 20 de junio la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, que rendirá homenaje a Fosforito

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 10 de marzo de 2026

