El nuevo récord de visitantes de la Mezquita-Catedral, las novedades para la próxima Noche Blanca del Flamenco y las revelaciones sobre posibles arreglos en El Arcángel para la Supercopa 2021 dentro de la trama Rubiales marcan el inicio de la jornada
La Mezquita-Catedral de Córdoba vuelve a demostrar su tirón internacional y ha batido de nuevo su récord de visitantes, consolidándose además como el tercer monumento más visitado de España. Es nuestra noticia principal de este martes 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos todo sobre la próxima edición de la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, que rendirá homenaje al maestro Fosforito. Por otro lado, que la trama vinculada al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, llegó a contactar para realizar posibles arreglos en el estadio Estadio El Arcángel de cara a la celebración de la Supercopa de España 2021.
- La Mezquita-Catedral vuelve a batir su récord de visitantes y se consolida como el tercer monumento más visitado de España
- Manuel Lombo abrirá el 20 de junio la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, que rendirá homenaje a Fosforito
- La trama de Rubiales contactó para realizar arreglos en El Arcángel para la Supercopa 2021
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- Un total de 21 repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajo al cerrar su empresa
- El Grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba amplía su actuación a los barrios de Levante y Moreras
- Así será el mercadillo especial de primavera en Córdoba: fechas, horario, ubicación y todos los detalles
- Una colisión múltiple con varios implicados en la Ronda Oeste de Córdoba deja dos personas heridas
- Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
Los desayunos de Diario CÓRDOBA
- Antonio Luque, presidente de Dcoop: "El mercado del aceite de EEUU no se puede sustituir por ningún otro"
- Sánchez de Puerta (Dcoop): "En una cooperativa, grandes y pequeños están en igualdad de derechos y obligaciones"
Provincia
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- IU se abstendrá para que salga adelante el Plan Invierte, que destinará 10,5 millones a ayuntamientos y mancomunidades
Tribunales
- El TSJA reduce la condena por abuso sexual a un hombre que manoseó a una mujer en Córdoba
- Adif pide permiso al juzgado para ejecutar nueve obras en el entorno del accidente de Adamuz
Cultura
- Ara Malikian llevará su gira 'Intruso' a la plaza de toros Los Califas de Córdoba el 12 de septiembre
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias