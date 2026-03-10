La Mezquita-Catedral de Córdoba vuelve a demostrar su tirón internacional y ha batido de nuevo su récord de visitantes, consolidándose además como el tercer monumento más visitado de España. Es nuestra noticia principal de este martes 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos todo sobre la próxima edición de la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, que rendirá homenaje al maestro Fosforito. Por otro lado, que la trama vinculada al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, llegó a contactar para realizar posibles arreglos en el estadio Estadio El Arcángel de cara a la celebración de la Supercopa de España 2021.

