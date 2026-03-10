La actualidad del martes 10 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El impacto de la guerra en el turismo, la fuerte subida del combustible en Córdoba y la futura ordenanza para regular las despedidas de soltero centran nuestra mirada informativa de este martes 10 de marzo
El turismo mira con preocupación al escenario internacional y las agencias de viajes de Córdoba alertan ya de reservas "paralizadas" ante una subida de precios que consideran “inminente” por el impacto de la guerra contra Irán. Es nuestra noticia principal de este martes 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos que el combustible se ha disparado en la ciudad y llenar el depósito puede costar hasta 15 euros más que hace apenas una semana, un nuevo golpe para los bolsillos de muchos conductores. Además, los turistas montillanos que permanecían atrapados desde hace una semana en Oriente Medio ya están en España. El vuelo de repatriación que los trajo de vuelta aterrizó al filo de la medianoche pasada en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
- Las agencias de viajes de Córdoba alertan de un turismo “paralizado” ante una subida de precios “inminente” por la guerra contra Irán
- El combustible se dispara en Córdoba: hasta 15 euros más caro llenar el depósito en una semana
- Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
- ¿Aprobación de los premios de jubilación?: 12.350 euros esperan los jubilados del Ayuntamiento de Córdoba desde diciembre de 2023
- El Ayuntamiento de Córdoba adjudica obras de mejora en Ciudad Jardín y Sector Sur por más de 400.000 euros
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- Córdoba reivindica a Averroes fuera de España en su 900 aniversario: "El filósofo hispano más influyente es uno de los nuestros"
Especial 30 años del Tribunal del Jurado
- Eduardo Baena, ex magistrado del Supremo: «Mi primer jurado era un cartero que se quedó un peluche»
- Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba: «Estoy completamente a favor del jurado»
Industria y economía
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Montero amenaza con retirar 12 millones de ayudas a Hitachi si no pacta con la plantilla y recupera la inversión en Córdoba
- Luis García Montero: "Defender hoy la razón frente a los dogmas como hizo Averroes puede crear enemistades"
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”