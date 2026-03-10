Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 10 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El impacto de la guerra en el turismo, la fuerte subida del combustible en Córdoba y la futura ordenanza para regular las despedidas de soltero centran nuestra mirada informativa de este martes 10 de marzo

Turistas pasean con sus maletas en el centro de Córdoba.

Turistas pasean con sus maletas en el centro de Córdoba. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El turismo mira con preocupación al escenario internacional y las agencias de viajes de Córdoba alertan ya de reservas "paralizadas" ante una subida de precios que consideran “inminente” por el impacto de la guerra contra Irán. Es nuestra noticia principal de este martes 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos que el combustible se ha disparado en la ciudad y llenar el depósito puede costar hasta 15 euros más que hace apenas una semana, un nuevo golpe para los bolsillos de muchos conductores. Además, los turistas montillanos que permanecían atrapados desde hace una semana en Oriente Medio ya están en España. El vuelo de repatriación que los trajo de vuelta aterrizó al filo de la medianoche pasada en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Especial 30 años del Tribunal del Jurado

Industria y economía

Provincia

Cultura

Deportes

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

