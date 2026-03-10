El turismo mira con preocupación al escenario internacional y las agencias de viajes de Córdoba alertan ya de reservas "paralizadas" ante una subida de precios que consideran “inminente” por el impacto de la guerra contra Irán. Es nuestra noticia principal de este martes 10 de marzo, en una jornada en la que también te contamos que el combustible se ha disparado en la ciudad y llenar el depósito puede costar hasta 15 euros más que hace apenas una semana, un nuevo golpe para los bolsillos de muchos conductores. Además, los turistas montillanos que permanecían atrapados desde hace una semana en Oriente Medio ya están en España. El vuelo de repatriación que los trajo de vuelta aterrizó al filo de la medianoche pasada en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

