Un total de 21 repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajo al cerrar su empresa

Un total de 21 repartidores de la empresa Mensajería del Guadalquivir, franquiciada de MRW, perderán sus puestos de trabajo si no se consigue solucionar el conflicto laboral abierto esta semana. Mensajería del Guadalquivir entró en concurso de acreedores en julio del año pasado, aunque hasta la semana pasada siguió prestando el servicio de reparto de MRW. Sin embargo, desde este lunes, ese servicio lo presta -parece que de forma temporal- Onus Express, una filial de MRW.

Según explican los trabajadores a este periódico, durante todo el proceso, desde que se inició el proceso concursal hasta ahora, ellos no han recibido información clara de lo que estaba pasando. Tanto ha sido así que el lunes se presentaron a trabajar y no pudieron hacerlo: no funcionaban ni teléfonos ni ordenadores ni tenían las llaves de las furgonetas con las que reparten.

Por parte de Onus Express, aseguran las fuentes consultadas, sí que se han puesto en contacto con algunos empleados para subrogar sus contratos, pero no con el 100% de la plantilla. Los trabajadores que no han sido llamados denuncian que la nueva empresa no conservaría la antigüedad acumulada, por lo que no les convendría pasarse a la misma.

Trabajadores afectados, ayer frente a la empresa. / Lola Ruiz

Este martes algunos trabajadores sí han podido reunirse con el administrador concursal. "En principio, vamos a enviar lo que nos adeuda la empresa, el salario, días de vacaciones y horas no pagadas. En cuanto tengan ese informe, procederán a elevarlo al juez y a cerrar la empresa, que adeuda casi 800.000 euros. Lo primordial es que nos den nuestros papeles para el paro y ya demandaremos al Fogasa", comenta con CÓRDOBA Miguel Ángel, uno de los trabajadores afectados.

UGT dice que Onus debe subrogar a la plantilla

El secretario de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Juan Martínez, ha denunciado lo "opaco" que ha sido todo el proceso y ha puesto en duda la forma de proceder de Onus Express. "Ha decidido contratar a una parte de las 30 personas trabajadoras que formaban parte de la anterior, pero desconocemos los criterios llevados a cabo para esta selección o si esta formaba parte de un acuerdo de subrogación en el que han mantenido aparte a las fuerzas sindicales, o al menos a UGT", ha manifestado Martínez.

Desde UGT han recordado, además, que el proceso de subrogación "obliga a la contratación de las personas que ya trabajaban en Mensajería del Guadalquivir, ya que así lo establece el convenio colectivo provincial del Transporte de Mercancías, negociado y firmado con la patronal por este sindicato".

"El sindicato está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para defender los derechos laborales de estas personas y un convenio que es de obligado cumplimiento y que exige que la nueva empresa, Onus Express, subrogue a los trabajadores de la anterior, Mensajería del Guadalquivir", ha finalizado Martínez.