Ramón Díaz-Castellanos asume la responsabilidad del nuevo Protectorado Canónico de la Diócesis de Córdoba

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha nombrado a Ramón Díaz-Castellanos Piquero como responsable del Protectorado Canónico, un nuevo organismo creado para atender las necesidades de las fundaciones y entidades diocesanas en materia de transparencia, gestión administrativa y sostenimiento económico. Hay que referir que Díaz-Castellanos ejercía hasta hace unas semanas funciones de coordinación del Alcaldía en el Ayuntamiento de Córdoba.

Con este nombramiento, la Diócesis de Córdoba "refuerza los principales ejes de su gestión" y da un paso más en la mejora de los mecanismos de supervisión y apoyo a las instituciones vinculadas a la Iglesia diocesana, explica esta entidad en una nota de prensa.

El Protectorado Canónico nace con el objetivo de facilitar a las fundaciones y entidades religiosas el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y económicas, en línea con la propuesta de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y siguiendo modelos que ya han comenzado a implantar otras diócesis como Sevilla, Toledo o Mérida-Badajoz.

Un organismo al servicio de las entidades diocesanas

El nuevo organismo, integrado en la Curia Diocesana, contará con normas y funciones propias orientadas a reforzar la transparencia y la correcta gestión de las entidades vinculadas a la diócesis.

Entre sus cometidos se encuentran labores de asesoramiento y asistencia técnica, el registro de documentación financiera y el acompañamiento en procesos administrativos extraordinarios que puedan afectar a las fundaciones o instituciones eclesiales.

Refuerzo de la gestión económica y administrativa

Con la creación del Protectorado Canónico, la diócesis pretende reforzar y complementar las funciones que ya venían desempeñando la administración diocesana y la cancillería, departamentos encargados de recibir las cuentas de las entidades y prestar asesoramiento cuando es requerido.

El nuevo organismo busca así impulsar una gestión más ordenada, transparente y sostenible de las fundaciones y entidades diocesanas, facilitando su crecimiento y garantizando el cumplimiento de sus obligaciones dentro de la estructura de la Iglesia en Córdoba.