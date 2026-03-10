Nombramiento
Ramón Díaz-Castellanos asume la responsabilidad del nuevo Protectorado Canónico de la Diócesis de Córdoba
El obispo Jesús Fernández impulsa este organismo para reforzar tanto la transparencia como el sostenimiento de las fundaciones y entidades diocesanas
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha nombrado a Ramón Díaz-Castellanos Piquero como responsable del Protectorado Canónico, un nuevo organismo creado para atender las necesidades de las fundaciones y entidades diocesanas en materia de transparencia, gestión administrativa y sostenimiento económico. Hay que referir que Díaz-Castellanos ejercía hasta hace unas semanas funciones de coordinación del Alcaldía en el Ayuntamiento de Córdoba.
Con este nombramiento, la Diócesis de Córdoba "refuerza los principales ejes de su gestión" y da un paso más en la mejora de los mecanismos de supervisión y apoyo a las instituciones vinculadas a la Iglesia diocesana, explica esta entidad en una nota de prensa.
El Protectorado Canónico nace con el objetivo de facilitar a las fundaciones y entidades religiosas el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y económicas, en línea con la propuesta de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y siguiendo modelos que ya han comenzado a implantar otras diócesis como Sevilla, Toledo o Mérida-Badajoz.
Un organismo al servicio de las entidades diocesanas
El nuevo organismo, integrado en la Curia Diocesana, contará con normas y funciones propias orientadas a reforzar la transparencia y la correcta gestión de las entidades vinculadas a la diócesis.
Entre sus cometidos se encuentran labores de asesoramiento y asistencia técnica, el registro de documentación financiera y el acompañamiento en procesos administrativos extraordinarios que puedan afectar a las fundaciones o instituciones eclesiales.
Refuerzo de la gestión económica y administrativa
Con la creación del Protectorado Canónico, la diócesis pretende reforzar y complementar las funciones que ya venían desempeñando la administración diocesana y la cancillería, departamentos encargados de recibir las cuentas de las entidades y prestar asesoramiento cuando es requerido.
El nuevo organismo busca así impulsar una gestión más ordenada, transparente y sostenible de las fundaciones y entidades diocesanas, facilitando su crecimiento y garantizando el cumplimiento de sus obligaciones dentro de la estructura de la Iglesia en Córdoba.
