Ayuntamiento de Córdoba
El PSOE exige al Ayuntamiento de Córdoba agilizar las ayudas y crear un protocolo tras las inundaciones de febrero
El grupo municipal socialista llevará al pleno del jueves una moción para que el Consistorio cordobés limpie los arroyos, restaure los cauces e instale sensores para ver el crecimiento del caudal
El PSOE exige al gobierno municipal que no deje inconcluso el trabajo tras las inundaciones sucedidas en febrero en Córdoba, que agilice las ayudas municipales y que cree un protocolo de evacuación para emergencias. El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Hurtado, ha presentado este martes la moción que llevarán al pleno del jueves, acompañado por Carlos Valverde y Juan Miguel Caballero, presidentes de los consejos de distrito de El Higuerón y Villarrubia, y del representante vecinal Juanma León. Todos ellos han exigido que lo ocurrido en febrero no quede "como un episodio más" y que lo que fue una buena actuación por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de ayudar a vecinos de las parcelaciones quede inconclusa.
Hurtado ha constatad que día de hoy hay todavía vecinos de Guadalvalle que no pueden entrar a sus casas aún por el lodazal seco y sólido que hay en las calles de sus parcelaciones, y ha solicitado al gobierno municipal que mande de nuevo las máquinas de Infraestructuras para retirar todo ese lodo.
Limpieza de arroyos
La moción del PSOE considera que las causas de las inundaciones son evitables y pide, en primer lugar, tanto al Ayuntamiento como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la limpieza, retirada de la basura y restauración de los cauces de los arroyos de Córdoba. En concreto, se ha puesto el ejemplo del arroyo del Alamillo, cuya suciedad terminó desbordándolo con las inundaciones y provocó, además, el desbordamiento de la red de saneamiento.
Ayudas más ágiles
En cuanto a las ayudas que inicialmente podrían recibir 400 familias afectadas, el PSOE ha reclamado mayor agilidad en su concesión por "el colapso" de los centros sociales comunitarios que deben tramitarlas. Por ello, reclaman la creación de una oficina específica para estas ayudar. Asimismo, la moción pide establecer un protocolo de evacuación para la población, que contenga comunicación clara y didáctica de cómo actuar en cada momento de las emergencias e incluya datos a tiempo real de lo que está sucediendo.
Además, el PSOE quiere poner en marcha una mesa participada con vecinos donde se analicen los riesgos de este tipo de situaciones y la instalación de sensores de nivel de caudal en arroyos y ríos, en lugar de las cámaras que anunció el alcalde que pondría.
