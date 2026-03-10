Educación
El PSOE de Córdoba apoya a las Ampas para cambiar la edad de permanencia en centros especiales
Representantes de las Ampas de varios centros cordobeses expusieron a los socialistas Rafi Crespín y Antonio Ruiz la necesidad de modificar la normativa para evitar desigualdades educativas
Las Ampas de colegios de educación especial de la provincia reclaman a la Junta de Andalucía una modificación urgente del decreto que regula la edad máxima de permanencia en estos centros, al considerar que la actual normativa provoca situaciones injustas y discriminatorias para el alumnado. Con todo ello, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el parlamentario andaluz por Córdoba, Antonio Ruiz, han mostrado su apoyo a estas familias para intentar conseguir esa modificación.
Crespín y Ruiz han mantenido un encuentro con representantes de las Ampas de los colegios de educación especial Santo Ángel y María Montessori, en Córdoba capital; el Niño Jesús de Cabra y el Manuel Benítez en Palma del Río, reunión en la que estas les han trasladado que, según la norma, los alumnos que cumplen 21 años entre enero y agosto deben dejar el centro ese mismo curso, mientras que quienes los cumplen entre septiembre y diciembre pueden permanecer un año más, lo que provoca diferentes oportunidades educativas e incluso que algunos abandonen con 20 años sin haber cumplido aún los 21.
Los socialistas comparten con las familias que esta regulación excluye a un alumnado especialmente vulnerable, que ya tiene un recorrido educativo más corto que el resto, y señalan que otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, la permanencia ha sido ampliada hasta los 22 años, lo que solicitan que haga la Junta de Andalucía.
Así, Crespín y Ruiz han apoyado la petición al Gobierno de Juanma Moreno de que se modifique urgentemente el decreto para que todos los alumnos y alumnas que cumplan 21 años durante el año puedan permanecer un curso más y finalizar el año natural en que cumplan 22 años, evitando así discriminaciones y garantizando igualdad, equidad e inclusión educativa.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente