El PSOE de Córdoba apoya a las Ampas para cambiar la edad de permanencia en centros especiales

Representantes de las Ampas de varios centros cordobeses expusieron a los socialistas Rafi Crespín y Antonio Ruiz la necesidad de modificar la normativa para evitar desigualdades educativas

Reunión del PSOE con las Ampas.

Reunión del PSOE con las Ampas. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Las Ampas de colegios de educación especial de la provincia reclaman a la Junta de Andalucía una modificación urgente del decreto que regula la edad máxima de permanencia en estos centros, al considerar que la actual normativa provoca situaciones injustas y discriminatorias para el alumnado. Con todo ello, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el parlamentario andaluz por Córdoba, Antonio Ruiz, han mostrado su apoyo a estas familias para intentar conseguir esa modificación.

Crespín y Ruiz han mantenido un encuentro con representantes de las Ampas de los colegios de educación especial Santo Ángel y María Montessori, en Córdoba capital; el Niño Jesús de Cabra y el Manuel Benítez en Palma del Río, reunión en la que estas les han trasladado que, según la norma, los alumnos que cumplen 21 años entre enero y agosto deben dejar el centro ese mismo curso, mientras que quienes los cumplen entre septiembre y diciembre pueden permanecer un año más, lo que provoca diferentes oportunidades educativas e incluso que algunos abandonen con 20 años sin haber cumplido aún los 21.

Los socialistas comparten con las familias que esta regulación excluye a un alumnado especialmente vulnerable, que ya tiene un recorrido educativo más corto que el resto, y señalan que otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, la permanencia ha sido ampliada hasta los 22 años, lo que solicitan que haga la Junta de Andalucía.

Así, Crespín y Ruiz han apoyado la petición al Gobierno de Juanma Moreno de que se modifique urgentemente el decreto para que todos los alumnos y alumnas que cumplan 21 años durante el año puedan permanecer un curso más y finalizar el año natural en que cumplan 22 años, evitando así discriminaciones y garantizando igualdad, equidad e inclusión educativa.

TEMAS

