¿Seguir pagando un alquiler o meterme en una hipoteca? Esto es lo que abonan cada mes propietarios e inquilinos en Córdoba

Pagar la cuota hipotecaria es un 40% más barato en Córdoba que hacer frente a la renta del alquiler. Es decir, un propietario de la capital cordobesa que abone su hipoteca mensualmente a su banco tiene que hacer un esfuerzo un 40% menor que la persona que vive alquilada en la ciudad y paga cada mes la renta a su casero. Es la principal conclusión de un informe publicado este martes por el portal web Idealista, y que sitúa la media nacional en un 36% de diferencia a favor de la cuota hipotecaria respecto al pago mensual del alquiler.

En el caso de Córdoba, el pago medio mensual para una vivienda de dos dormitorios, según Idealista, asciende a 424 euros, lejos de los 702 euros que, de media, pagan cada mes los inquilinos de una vivienda de similares características. Así, Córdoba se sitúa como la séptima ciudad en la que más interesa 'meterse' en la aventura de comprar una vivienda y pagar una hipoteca respecto al esfuerzo financiero que lastra cada mes el abono del alquiler.

Cifras a nivel nacional

Mientras que, de media, la compra de una vivienda de dos dormitorios a nivel nacional exige un pago hipotecario mensual de 698 euros, el alquiler de una vivienda similar se sitúa en 1.088 euros. Aun así, el principal obstáculo para la compra se sitúa en los elevados niveles de ahorros necesarios para poder optar a la financiación, con un ahorro medio de 64.568 euros.

Las ciudades con precios más elevados son las que exigen un mayor volumen de ahorros previos, lo que limita el acceso a la propiedad de una vivienda a un mayor número de familias. La aportación necesaria más alta se da en Palma, donde una familia debe aportar un total de 147.116 euros para poder optar a la financiación de su vivienda. Le siguen San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) y Barcelona (103.172 euros), las únicas con unos ahorros exigidos por encima de los 100.000 euros.

Una mujer pasa por delante de una oferta hipotecaria / FERRAN NADEU

En el lado contrario, Zamora es la que exige un menor nivel de ahorros, prácticamente la mitad que la media nacional, con 32.996 euros. Le siguen Jaén (34.596 euros), Lleida (35.581 euros), Palencia (35.931 euros) y Badajoz (37.862 euros). En este dato, Córdoba también sale claramente reforzada en la comparativa nacional, puesto que con 39.164 euros, es la sexta capital de España en la que menos capital inicial es necesario para afrontar la compra de un inmueble.

La mayor brecha, en Segovia

En todas las capitales españolas la cuota hipotecaria, una vez obtenidos los ahorros necesarios, es más baja que el alquiler con la excepción de San Sebastián, donde la cuota es un 10% más cara.

La mayor diferencia entre el coste de comprar y alquilar se da en la ciudad de Segovia, con unas cuotas un 54% más que un alquiler, seguida por las ciudades de Ceuta y Lleida (cuotas un 45% más baratas). Con un 40% o más de diferencia están Zamora (-42%), Tarragona (-41%), Zaragoza (-41%), Córdoba (-40%) y Melilla (-40%).

Diez ciudades en la que más diferencia hay a favor de la cuota hipotecaria en comparación con la renta mensual del alquiler. / Idealista

Entre los grandes mercados, Valencia y Barcelona son las dos ciudades en las que la diferencia entre las cuotas hipotecarias y el alquiler son más elevadas, siendo el pago del préstamo un 38% más económico en ambos casos.

Les sigue Sevilla (-36%), Bilbao (-33%), Alicante (-32%) y Madrid (-23%). Las menores diferencias, además de en San Sebastián, se dan en Palma, donde el pago mensual de comprar supone solo un 1% menos que el precio del alquiler, y Málaga, donde esa diferencia se sitúa en el 16%.

[Lea aquí el informe completo]