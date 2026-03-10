La moción de Hacemos Córdoba busca que la Junta asuma la gestión directa de los comedores escolares para mejorar la dieta

El grupo municipal de Hacemos Córdoba pedirá en el próximo Pleno de Córdoba revertir la situación de la educación pública con campañas informativas animando a la matriculación en la pública o con el cambio de gestión de los comedores. La coalición de izquierdas presentará una moción sobre educación, "un derecho fundamental que los poderes públicos deben salvaguardar", según ha defendido el portavoz municipal Juan Hidalgo, quien vaticina un amplio debate en el pleno sobre esta cuestión porque para "el PP que siempre pone por delante el negocio al derecho". La propuesta incluye un total de 14 puntos de acuerdo, que Hacemos Córdoba ha trabajado con Ampas, la Plataforma Niños del Sur y los sindicatos, y que persigue que el Ayuntamiento de Córdoba lleve a cabo campañas informativas animando a la matriculación en colegios públicos.

Asimismo, la moción pide reactivar la comisión mixta sobre educación, en la que participan la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la comunidad educativa para mejorar los colegios públicos de la ciudad y planificar las mejoras necesarias para que en todos estos inmuebles haya confort climático de cara al verano. Además, se insta a la Junta de Andalucía, administración competente en materia educativa, a que revierta la situación de los comedores y los asuma a través de una gestión directa. El portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, considera que gracias a ese cambio de gestión se mejorará la dieta infantil al no someterse a criterios economicistas.

Proceso de estabilización de interinos

Por otro lado, la moción hace un llamamiento a la Junta para que emprenda procesos de estabilización de maestros interinos para dar calidad a las escuelas públicas y mejor la educación en los colegios. También se pide a la administración andaluza que no suprima más líneas de colegios públicos, "mientras se mantienen las de los privados y concertados y revierta la situación actual".