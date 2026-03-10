La Mezquita-Catedral de Córdoba vuelve a batir su récord de visitantes y se consolida como el tercer monumento más visitado de España

La Mezquita-Catedral de Córdoba volvió a batir en 2025 su récord de visitantes al alcanzar los 2.191.731, unos cinco mil más que en 2024. Una cifra que la consolida como el tercer monumento más visitado de España tras la Alhambra de Granada y la Sagrada Familia.

El Cabildo ha hecho este martes balance del año en el templo, que recibió 2.191.731 visitantes, frente a los 2.186.764 registrados en 2024. En cuanto a la procedencia, casi dos de cada tres visitantes son españoles, principalmente de Andalucía, Cataluña y Madrid, mientras que el mercado internacional representa aproximadamente un tercio del total, con franceses y estadounidenses como principales nacionalidades.

Güeto durante la rueda de prensa de este martes. / Víctor Castro

Respecto a la venta de entradas, el 64,3% se adquirió a través del canal oficial online, el 10,6% en las máquinas expendedoras y el 25% en taquilla, cuya tendencia continúa a la baja. Del total, el 58,65 % fueron entradas generales, el 22,78% bonificadas y el 18,57% restantes gratuitas. De esta forma, cuatro de cada diez visitantes no pagaron la tarifa íntegra, una proporción que sigue aumentando.

El Cabildo también destaca que el incendio registrado el pasado mes de agosto no frenó el ritmo de visitas. No obstante, advierte de que durante el verano la tendencia es a la baja, mientras que abril —seguido de octubre— se consolida como el mes con mayor afluencia.

Además, la franja gratuita de 8.30 a 9.30 horas registra un notable repunte, con hasta 11.000 visitantes.

Otras visitas

En cuanto a los servicios complementarios, “El Alma de Córdoba”, las visitas nocturnas, recibieron 32.600 visitantes, un 5% menos que en 2024. No obstante, el deán, Manuel Pérez Moya Güeto, destacó que esta actividad ha crecido un 491% desde su inauguración.

Visitantes en la Mezquita-Catedral este martes. / Víctor Castro

Por su parte, la subida a la Torre del Campanario registró 113.151 visitas, un 0,74 % menos que el año anterior. El Cabildo atribuye este ligero descenso a las condiciones meteorológicas registradas durante el año.

El deán también señaló que la ruta de las Iglesias Fernandinas fue realizada en 2025 por 207.079 personas, lo que supone un crecimiento del 14,72 %. De esta forma, según aseguró Güeto, “se demuestra que el Cabildo acertó con una ruta que beneficia a todo el casco histórico y potencia la vida económica de los barrios y de los comercios”. La propuesta, añadió, “aún tiene margen de mejora”.

Entre los templos incluidos en esta ruta, San Francisco, San Pablo y la iglesia del Juramento de San Rafael fueron los más visitados.