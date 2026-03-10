Manuel Lombo abrirá el 20 de junio la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, que rendirá homenaje a Fosforito

Córdoba celebrará el próximo 20 de junio una nueva edición de la Noche Blanca del Flamenco que rendirá homenaje al maestro Antonio Fernández Fosforito, fallecido en noviembre del año pasado. Con un marcado acento jerezano, la cita estará compuesta por una decena de espectáculos con participación de Manuel Lombo, María Toledo, María del Mar Moreno, Sara Dénez, David Pino, Lela Soto, Monia and The Lali, Maqui y María Artés, Ezequiel Benítez, Los Estanques y El Canijo de Jerez.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás ha presentado el cartel de esta Noche Blanca, que será "única" por el elenco de artistas que estarán presentes y por el tributo que se dedicará al cantaor de Puente Genil. Albás ha subrayado que esa noche "Córdoba recordará a uno de los grandes referentes del flamenco como se merece".

David Pino presentará en la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba 'Nazarenos y olivares'. / Lola Ruiz / CO

Aunque su figura estará presente en todos los espectáculos, que en general han apostado por el flamenco más puro, será la obra Nazareno y Olivares de David Pino la que centre el recuerdo al maestro. Pino retoma esta obra, con un universo poético y sonoro que ofrecerá al público la posibilidad de realizar "un viaje por el flamenco desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy", de la mano de David Pino, Alejandro Hurtado, Yolanda Osuna, Niño de Peñaflor o Jorge del Pino, entre otros. El espectáculo de Pino se presentará a las 23 horas en la plaza de San Agustín. David Pino destacó el regreso a los escenarios de Nazareno y Olivares, que fue un encargo de 2016 para rendir homenaje a Fosforito y que volverá diez años después. "Esta vez no tendremos al maestro en primera fila pero le dedicaremos un aplauso del público", ha sentenciado.

La programación "será amplia y variada", ha destacado Albás, "ya que está pensada para llegar a todos los públicos, incluyendo la mayor diversidad de estilos y tendencias en distintos espacios emblemáticos de una ciudad". La delegada ha explicado que los escenarios estarán de nuevo situados a cierta distancia para facilitar el tránsito, garantizar la experiencia del público y la seguridad.

Este año, será el cantaor de Dos Hermanas Manuel Lombo con su espectáculo Lombo x Bambino, el encargado de abrir la cita a las 20.30 horas en Las Tendillas. El espectáculo del intérprete y compositor, destaca porque está "lleno de matices" y por moverse por estilos variados, gracias a "una personalidad artística propia, su carisma sobre las tablas y la gran capacidad de Lombo para conectar con el público".

Manuel Lombo explicó que es la tercera vez que participa en la Noche Blanca y que ha decidido rescatar este espectáculo, "ya que Bambino fue una bandera discutida dentro del flamenco, que costó reconocer y nos pareció que debía estar en esta cita con Córdoba".

María Toledo

Tras el homenaje a Fosforito en San Agustín, el flamenco se trasladará al Patio de los Naranjos a las 00.00 horas con María Toledo, "un icono del flamenco actual y la primera mujer que canta acompañándose al piano", ha destacado Albás. La artista, de voz quebrada, trabaja "desde la esencia y la pureza flamenca, incorporando su afán innovador con bases rítmicas de tangos y bulerías". María Toledo presentará un espectáculo homenaje a su hijo titulado Vicente entre dos pianos.

María del Mar Moreno

A la 1 horas, la jerezana María del Mar Moreno presentará Pura Esencia junto a La Calahorra. Cargada con una enorme sensibilidad y formación exquisita, según Isabel Albás, "esta artista polifacética y docente internacional ofrecerá una muestra del baile jerezano de raíz". Para la artista, "estar en Córdoba es un sueño y estamos deseando presentaros nuestro Jerez más puro para que el público vibre con nosotros". “Este lugar es un sueño, y venir a esta tierra, a la que me une tanto, y la admiración a tantos compañeros…”

También a la 1 horas, pero en el Cine Fuenseca, la cordobesa Sara Dénez, una de las ganadoras del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2025, presentará su versión más flamenca pura con su espectáculo Origen. Sara Dénez ha explicado que su deseo, después de haber transitado por distintos géneros y trabajado con artistas de distinto perfil es "hacer flamenco puro". A continuación sonará la guitarra del joven músico Ángel Flores, ganador también del concurso en la modalidad de guitarra flamenca en 2025.

A las 2 horas, Lela Soto, una de las voces más asentadas del cante jerezano, heredera de la tradición de la familia Los Sordera, una de las sagas más importantes del flamenco, dará continuidad a la noche en la Plaza del Conde de Priego.

Y a la vez, en la plaza de San Francisco también a las 2 de la madrugada, Monia Abdelali, miembro de una familia de Túnez con la raíz flamenca de su padre presentará su espectáculo, conectada a la tradición y a la interconexión cultural, según Isabel Albás.

Maki y María Artés subirán al escenario esa noche a as 2.30 horas en la plaza de La Corredera. Dos artistas con huella propia capaces de mezclar flamenco y pop, conjugarán dos voces poderosas llenas de talento.

La Noche Blanca del Flamenco continuará a las 3.30 horas en la plaza del Potro con Ezequiel Benítez, un artista novedoso y ortodoxo a la vez con propuestas originales de cosecha propia, en el que fluye también su raíz jerezana.

Por último, a las 5 horas, el Alcázar de los Reyes Cristianos pondrá el punto final a la noche con Los Estanques y El Canijo de Jerez, dos renovadores del flamenco y del rock andaluz que presentarán una propuesta única e irreverente, con un repertorio mezcla de múltiples estilos.

Una vez más, la Noche Blanca del flamenco contará con horario aumentado para los bares hasta las 5 de la mañana si tienen permiso de música y si no, hasta las 6 horas.