La Junta instalará segundos ascensores en los centros de salud de Santa Rosa, Poniente y Levante Norte en Córdoba.

La Junta de Andalucía ha destinado 350.000 euros a la instalación de un segundo ascensor en tres centros de salud de Córdoba capital: Santa Rosa, Poniente y Levante Norte, todos ellos dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según ha informado la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, María Jesús Botella, esta actuación permitirá reforzar la accesibilidad de los centros y evitar que queden inoperativos en caso de avería de los elevadores. Esta medida se suma a la instalación ya realizada de un segundo ascensor en el centro de salud de La Fuensanta, según explica la Junta en una nota de prensa.

Mejora de la accesibilidad y la seguridad

La incorporación de estos nuevos elevadores permitirá, según la Junta, que al menos uno de los ascensores sea completamente accesible para personas con discapacidad y que pueda utilizarse también para el traslado de camillas y pacientes, algo fundamental en situaciones de emergencia o evacuaciones sanitarias.

Asimismo, añade, disponer de dos ascensores facilitará diferenciar el uso público del uso técnico o logístico, como el traslado de suministros o residuos sanitarios dentro de los centros.

Inversiones en infraestructuras sanitarias

Botella ha enmarcado esta actuación dentro del plan de mejoras del sistema sanitario público andaluz en Córdoba, donde, en los últimos años, y según ha señalado, se han impulsado diversas intervenciones en infraestructuras y equipamientos. Entre ellas, la delegada ha citado la construcción del nuevo centro de salud de Alcolea, la reforma del área de Urgencias del centro de salud del Sector Sur, las remodelaciones integrales del centro de salud de Levante Norte y del barrio Guadalquivir, así como la creación de nuevas salas de fisioterapia, gabinetes odontológicos y mejoras en sistemas de climatización.

Además, Botella ha explicado que la Junta ha destinado más de dos millones de euros a equipamiento sanitario en el distrito Córdoba, con la adquisición de dispositivos como ecógrafos, retinógrafos, sillones odontológicos, equipamiento de fisioterapia, desfibriladores, ortopantógrafos o electrocardiógrafos, además de la implantación del sistema de turnos SAS en varios centros.

Noticias relacionadas

Próximos proyectos sanitarios en Córdoba

La delegada también se ha referido a proyectos como la finalización del nuevo centro de salud de El Naranjo-Mirabueno, la puesta en marcha del tercer punto de Urgencias de Levante Sur y el edificio de consultas externas materno-infantiles del Hospital Reina Sofía. Asimismo, ha recordado que dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 se incluye la construcción del nuevo centro de salud de Villarrubia. “Estamos ante un ejemplo más del esfuerzo inversor del Gobierno de Juanma Moreno en nuestro sistema sanitario público”, ha concluido la delegada territorial de Sanidad.