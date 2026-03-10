Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado por más de 7 millones el Plan Asfalto 2026-2027, que incluye el arreglo de un total de 133 calles en Córdoba. De ellas, 57 se arreglarán este mismo año (la idea es comenzar en mayo), y el resto en 2027. En total, la superficie a asfaltar será de 415.753 metros cuadrados. El contrato se ha licitado en dos lotes: por un lado, el asfaltado de grandes avenidas con asfalto fonorreductor (2,77 millones) y, por otro lado, las calles que se asfaltarán con mezcla asfáltica convencional (4,4 millones). El primero de los lotes tendrá un plazo de ejecución de 4 meses, y el segundo, de 14 meses. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha dado a conocer este martes la adjudicación de sendos contratos que ascienden a 7.185.273,52 euros.

El delegado ha calificado este martes de "hecho histórico" el que en tres años consecutivos se haya ejecutado el Plan Asfalto, al tiempo que ha destacado el esfuerzo inversor realizado (cercano a los 11 millones de euros), el número de calles asfaltadas (entre 2025 y 2028 han rondarán las 190) y el amplio consenso vecinal con el que ha nacido el plan "cercano al 98%", ha dicho. Ruiz Madruga también ha puesto en relieve el cambio de filosofía en el tratamiento de asfaltado de la ciudad con ese trabajo de selección de calles a asfaltar a años vista que ha propuesto la delegación.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, este martes. / RAFAEL MELLADO

Las avenidas grandes, primero

Las avenidas y las calles elegidas para formar parte del Plan Asfalto parten del diálogo entre el Ayuntamiento y los vecinos sobre aquellas más deterioradas y las que necesitan una reforma más urgente. De hecho, Ruiz Madruga ha remitido recientemente una carta a los consejos de distrito de Córdoba para solicitarles su colaboración para la identificación de las calzadas y vías de sus barrios que presenten un mayor grado de deterioro a seis años vista.

Plan Asfalto 2026-2027. / CÓRDOBA

Actuaciones del Plan Asfalto 2026

En cuanto a esas actuaciones, el Plan Asfalto acometerá reformas en 2026 en el tramo urbano de la N-437 y en el distrito Norte-Sierra, donde se actuará en Escultor Fernández Márquez, Ingeniero Ruiz de Azúa, Teruel, Pasaje Pintor Córdoba, Pasaje Pintor Ruiz de Saravia, Pintor Montserrat, Pintor Ramírez, Pintor Torrado y Pintor Racionero Castro.

En el distrito Noroeste, donde se incluye la avenida Cañito Bazán, Arroyo del Moro, las vías laterales de esa avenida, el aparcamiento de la calle Río Névalo y los viales de bajada a la estación y al parking de Renfe.

En Poniente Sur las obras afectarán a la avenida del Aeropuerto y la plaza de Vistalegre mientras que en Levante se llevará a cabo el asfaltado de la avenida de Libia, Estrella Altair, Estrella Sirio, Jesús Rescatado, Escritor Fernández Franco y la avenida Barcelona.

En el distrito Centro las obras se harán en la plaza de Colón, República Argentina, lateral de esta última avenida, la glorieta Media Luna, Conde de Robledo, Eduardo Lucena, Góngora, Alfonso XIII, Fleming y Marquesa de Valdeiglesias. Y en el distrito Sur las obras llegarán a la plaza de Andalucía, avenida de Granada, carretera de Castro, Obispo Cubero, Algeciras, las perpendiculares a la calle Motril y Asturias. Por último, en el distrito Sureste, se actuará en Santa Colomba, Tres Carabelas y Virgen Milagrosa y por en el apartado industrial aparece el tramo urbano de la N-437 (es decir, la carretera del Aeropuerto).

En cuanto a las barriadas periféricas, el Plan Asfalto llegará este año al distrito periurbano Oeste, en concreto, en la avenida de la Pedanía (Villarrubia), Ferrocarril, Principal y Escritor Gonzalo de Saavedra (El Higuerón) y Guadamacilero Antón Valdelomar, Cuesta de la Iglesia y plaza de la Iglesia (Trassierra); mientras que en el periurbano, las obras se harán en acera de Santa Bárbara y La Mina (Muriano), Herrería, La Pesca e Iglesia con Galapagar (Alcolea) y avenida de las Flores (Santa Cruz).

Actuaciones del Plan Asfalto 2027

El siguiente año, las actuaciones se multiplican así como el plazo de ejecución (14 meses). En el distrito Noroeste se incluirán las calles Santa Ana de la Albaida, María Montessori, María de Molina, Glorieta final Carretera Trassierra, María la Judía y los Viales de Santa María de Trassierra. En Poniente Sur, el plan comenzará por la calle José Damaso Pepete, Antonio Maura y Damasco. En Levante se incluirán las calles Sagunto, Hermano Juan Fernández, Escritor José de la Vega, Escritor Cárdenas Angulo, Julio César, Escritor Rafael Sánchez Ferlosio, Ciudad de Mengíbar, Gibraltar, Plaza de Gibraltar, Platero Repiso, Carmen López Román, Escritor Cristóbal de Mesa, viales de la avenida Carlos III y Glorieta de Louviere.

Por su parte, el distrito Centro mete en el Plan Asfalto las calles Valladares, Campo de San Antón, San Francisco de Sales, Diego de León, Prolongación Escañuela, Del Cerro, Julio Valdelomar e Isabel Losa. El distrito Sur asfaltará Acera del Río, Libertador Andrés de Santa Cruz, Puente Genil, Undécima y Virrey Moya. En el distrito Sureste, las calles elegidas son Escritor Sebastián Cuevas, Nuestra Señora de Belén, Funcionario Lázaro Navajas y Avenida Zafiro. Por último, en Norte Sierra están previstas obras en las calles La Palmera, Poeta Manuel Machado, Poeta Miguel Hernández, Aulaga, Labiérnago, Lentisco, Madroño, Mejorana, Madres Escolapias, Abad de Rute, Batalla del Salado, Molina León, Zona Verde, Ángela de la Cruz, Don Lope de los Ríos, Poeta Manuel Altolaguirre, Poeta Antonio Machado, Poeta Alonso Bonilla, Poeta Antonio Paredes, Teólogo Núñez Delgadillo, Atarfe, Profesor Julián Rivera Tarrago, Huerta de Hierro, Pasaje Platero Heredia, Músico Guerrero, Sansueña, Glorieta de la Castilleja, París, San Francisco Solano, Martín de Saavedra, Alhelí, Deán Francisco Xavier, Virrey Ceballos, Saldaña y López de Vega.

En el distrito Poniente Norte se asfaltará la calle Consejo de Distrito