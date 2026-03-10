El Imdeec encargará un estudio para evaluar el impacto económico del corte ferroviario y las borrascas en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), ha adjudicado la elaboración de un estudio técnico para evaluar el impacto económico provocado por el corte ferroviario de la línea de alta velocidad y el paso de varias borrascas en la ciudad.

El contrato ha sido adjudicado a la consultora Logica Plural por un importe de 8.455,48 euros (IVA incluido) y el trabajo deberá completarse en el plazo de un mes, con el objetivo de disponer cuanto antes de datos reales que permitan dimensionar las pérdidas sufridas por el tejido empresarial cordobés.

Dos factores que han afectado a la actividad económica

La iniciativa responde a la situación que vive Córdoba desde enero de 2026, marcada por dos acontecimientos que han tenido consecuencias en la actividad económica local. Por un lado, el accidente ferroviario registrado en Adamuz, que ha dejado durante semanas inactiva la línea de Alta Velocidad con Madrid, una conexión clave para el turismo y los desplazamientos empresariales.

A esta circunstancia se ha sumado el paso sucesivo de borrascas, que ha provocado inundaciones e incidencias en distintos puntos de la ciudad, generando dificultades adicionales para el comercio y la logística.

La paralización de la conexión ferroviaria ha repercutido especialmente en el flujo de viajeros y visitantes, además de provocar complicaciones logísticas para empresas locales.

Reuniones con el sector empresarial

La adjudicación del estudio se enmarca en la estrategia de “escucha activa” impulsada por el Gobierno municipal, que recientemente mantuvo un encuentro con la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y representantes de asociaciones empresariales como AEHCOR, Hostecor, agencias de viajes y guías intérpretes.

En esa reunión, presidida por Blanca Torrent y Marian Aguilar, los representantes del sector trasladaron su preocupación por la reducción en la llegada de visitantes y por el riesgo de que la falta de fiabilidad en las conexiones afecte a citas clave como la Semana Santa o la captación de eventos vinculados al turismo de congresos (MICE).

“Nuestra prioridad ha sido recibir la información directa del sector y unir fuerzas; es fundamental que las administraciones vayamos de la mano para exigir que Córdoba tenga las conexiones que merece, garantizando así la estabilidad de nuestras empresas y autónomos”. Blanca Torrent — Presidenta del Imdeec

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha señalado que la prioridad municipal ha sido escuchar directamente al sector y coordinar acciones entre administraciones.

Análisis del impacto en sectores clave

El estudio evaluará daños directos e indirectos en distintos sectores económicos. En el ámbito turístico, analizará aspectos como la caída de reservas hoteleras, la cancelación de congresos o el descenso de visitas a monumentos emblemáticos, entre ellos la Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos o Medina Azahara.

También se examinarán los efectos en el comercio, las pymes de zonas turísticas, el sector de la joyería, la artesanía y la actividad cultural, incluyendo la venta de entradas en teatros y museos.

Para garantizar un diagnóstico preciso, la consultora comparará los datos actuales con los registros de los primeros meses de 2025, lo que permitirá cuantificar la desviación económica y su repercusión en el empleo.

Con los resultados de este informe, el Imdeec prevé diseñar medidas específicas y planes de choque dirigidos a los sectores más afectados, con el objetivo de reforzar la actividad económica y la marca Córdoba frente a situaciones externas que impacten en la ciudad.