Qué hacer hoy en Córdoba, martes 10 de marzo de 2026

Presentación de libro

‘La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba’, de Jesús Padilla

Intervienen en el acto Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil y escritor, y Manuel García Parody, historiador y catedrático de Geografía e Historia. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico. Avenida América, s/n. 19.00 horas.

Casa Áárabe

Conferencia a cargo de Robert Lanquar

La Casa Árabe acogerá la conferencia Mercaderes karimíes. Convivencia, bazares y rutas del mar Rojo al Índico en la primera globalización, ofrecida por Robert Lanquar. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Ciclo Patrimonio de Córdoba

Presentación de la obra del pintor Fernando Aguayo

La Fundación Bodegas Campos invita a la presentación de la obra Interpretar lo que conoces, de Fernando Aguayo.

CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de las Canastas). Lineros, 32. 20.00 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Mequetrefe y Lúa, respectivamente. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso. Fco. de Toledo y Pje. Candelaria Heredia. 17.00 horas.

Actividades 8M

Comedia musical familiar

La Biblioteca Central Antonio Gala será escenario de la puesta en escena de este espectáculo familiar titulado Princesa 2.0. La compañía Zapatos de Papel recrea una aventura donde príncipes y princesas rompen molde para ser quienes deseen.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala. Ronda de Marrubial, s/n. 18.00 horas.

Exposición

‘Belmonte. Forma y fondo’

La exposición antológica Forma y fondo presenta una selección de sesenta obras representativas de los más de cuarenta años de trayectoria artística de José Manuel Belmonte, escultor cordobés y una de las figuras más relevantes de la escultura figurativa contemporánea en España.