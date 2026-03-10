El hospital Reina Sofía de Córdoba acerca la salud renal a la ciudadanía con una experiencia de realidad virtual

El hospital Reina Sofía de Córdoba se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial del Riñón con una programación centrada en la concienciación sobre la enfermedad renal crónica (ERC) y la importancia de su detección precoz.

Como principal novedad este año, el hospital ha instalado una mesa informativa con una experiencia inmersiva mediante gafas de realidad virtual, que permite a la ciudadanía conocer de forma interactiva los factores de riesgo, la evolución de la enfermedad renal y la importancia de su diagnóstico temprano.

La iniciativa se enmarca además en el 20 aniversario de esta jornada internacional, que en 2026 se celebra bajo el lema ‘Salud renal para todos. Cuidando a la gente, protegiendo al planeta’, explica la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

Información y educación sanitaria

Durante la jornada, profesionales de la Unidad de Análisis Clínicos también han instalado un stand informativo en el vestíbulo principal del hospital para ofrecer asesoramiento a pacientes y usuarios sobre el procedimiento correcto para la recogida de orina de 24 horas, una prueba clave para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades renales.

Con esta acción, el hospital busca mejorar la educación sanitaria de la población y garantizar la calidad de las muestras, un aspecto fundamental para obtener resultados fiables en los análisis clínicos.

Actividades el Día Mundial del Riñón

La programación continuará el 12 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, con la instalación de una mesa informativa organizada por la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) Córdoba.

Además, se celebrará una charla-coloquio dirigida a pacientes a las 13:00 horas en el Aula 7 del edificio de Consultas Externas, en la que se compartirán herramientas para el autocuidado y se resolverán dudas sobre la enfermedad.

La sesión contará con la participación de las doctoras Sagrario Soriano y Raquel Ojeda, del Servicio de Nefrología, junto a profesionales de enfermería, personal técnico de Alcer y el testimonio de una persona con enfermedad renal.

Un problema creciente de salud pública

La jefa del Servicio de Nefrología, Sagrario Soriano, destaca que esta jornada es una oportunidad para recordar la importancia de la prevención.

La enfermedad renal crónica afecta aproximadamente a 1 de cada 7 personas adultas en España, aunque muchos pacientes desconocen que la padecen debido a que en sus primeras fases no presenta síntomas claros.

Dos pruebas sencillas para detectarla

La ERC puede detectarse en fases iniciales mediante dos pruebas básicas:

Un análisis de sangre para evaluar la función renal.

para evaluar la función renal. Un análisis de orina para detectar albúmina, un marcador temprano de daño renal.

Cada año, el Servicio de Nefrología del hospital detecta alrededor de 110 nuevos casos.

Más de 7.000 pacientes atendidos

Actualmente, el servicio realiza seguimiento a más de 7.000 pacientes con diferentes grados de enfermedad renal y ha llevado a cabo cerca de 24.000 consultas especializadas en el último año.

El trasplante renal continúa siendo la mejor opción terapéutica cuando los riñones dejan de funcionar. En el hospital cordobés, cerca del 20 % de los trasplantes se realizan de forma anticipada, antes de iniciar diálisis.

En la actualidad, más de 1.000 personas viven en Córdoba con un trasplante renal funcionante, mientras que 453 pacientes reciben tratamiento con diálisis.

Cuando el trasplante no es posible, las técnicas de diálisis domiciliaria permiten a muchos pacientes realizar el tratamiento en su propio hogar, mejorando su autonomía y calidad de vida.

Desde el hospital destacan que la detección precoz y la educación sanitaria son claves para frenar la progresión de la enfermedad renal, por lo que continúan trabajando en coordinación con Atención Primaria y otros especialistas para mejorar la prevención y el seguimiento de estos pacientes.