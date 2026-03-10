El Hospital Quirónsalud Córdoba crea una unidad especializada para prevenir nuevas fracturas por osteoporosis

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto en marcha una Unidad de Enlace de Fracturas (FLS, Fracture Liaison Service), un sistema asistencial especializado en la prevención secundaria de fracturas asociadas a la osteoporosis que permitirá identificar de forma sistemática a los pacientes con mayor riesgo y mejorar su seguimiento clínico, explica el centro sanitario privado en una nota de prensa.

Este modelo asistencial está coordinado por el Servicio de Reumatología y cuenta con la participación de Urgencias, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Endocrinología, lo que permite ofrecer una atención multidisciplinar e integrada desde el momento de la fractura hasta el seguimiento a largo plazo.

Con esta iniciativa, el hospital cordobés se incorpora al reducido grupo de centros privados de Andalucía que disponen de este sistema, recomendado a nivel internacional por la Fundación Internacional de la Osteoporosis (IOF).

Identificación precoz y seguimiento del paciente

La nueva unidad está dirigida principalmente a pacientes mayores de 50 años que han sufrido fracturas por fragilidad, un tipo de lesión que suele estar relacionado con la osteoporosis.

El objetivo es evaluar el riesgo de nuevas fracturas, iniciar el tratamiento adecuado según las guías clínicas y mejorar la adherencia terapéutica, todo ello dentro de un circuito asistencial coordinado entre diferentes especialidades.

La doctora Laura Bautista, reumatóloga del centro y responsable de la unidad, explica que la creación de la FLS introduce un modelo estructurado de atención que hasta ahora no se aplicaba de forma sistemática.

Evitar que la fractura se trate como un episodio aislado

Uno de los principales problemas de la atención convencional es que, tras el tratamiento inicial de la fractura, muchos pacientes no reciben una evaluación específica de la enfermedad ósea que la ha provocado. En este sentido, Bautista destaca que la principal aportación de la unidad es evitar que la fractura se trate como un episodio aislado.

Coordinación desde Urgencias

El doctor Francisco Sánchez, jefe del Servicio de Urgencias del hospital, subraya que el nuevo circuito permitirá actuar desde el primer momento.

Por su parte, el doctor Manuel Romero, jefe del Servicio de Reumatología, señala que la puesta en marcha de esta unidad supone un avance importante en la calidad asistencial.

Reconocimiento internacional

Con la implantación de esta unidad, Quirónsalud Córdoba se incorpora al mapa internacional de centros FLS de la Fundación Internacional de la Osteoporosis, que reconoce a los hospitales que desarrollan circuitos específicos para el tratamiento y seguimiento de estos pacientes.

Las fracturas relacionadas con la osteoporosis representan un importante problema de salud pública, especialmente en una población cada vez más envejecida. Con esta iniciativa, el hospital refuerza su apuesta por una atención sanitaria preventiva, coordinada y centrada en el paciente.