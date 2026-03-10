Un hombre de Córdoba, condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a la hija de su pareja mientras la madre trabajaba en Badajoz

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a 12 años de prisión a un hombre de unos 60 años como autor de un delito continuado de agresión sexual a la hija menor de su pareja sentimental durante ocho años, desde los ocho a los 16 años, ocurrido en un municipio cordobés.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Abusos mientras la madre va a estar en Badajoz

En concreto, se detalla que la madre de la menor, que tiene un hermano pequeño, se trasladó a trabajar a Badajoz en 2012, "lo que hizo que desde entonces y hasta el mes de mayo de 2020, acudiera a su casa sólo los días de libranza laboral --jornadas de descanso, festivos, vacaciones, etc--".

Durante ese tiempo, el procesado convivió en el domicilio con los menores, "quedando a su cargo y desempeñando tareas de cuidado y educación, aunque una hermana de la madre aparecía por la casa a veces para ayudar a los menores en las tareas escolares, hasta que en la segunda fecha decidiera irse de la casa por problemas con los menores".

Un día del verano de 2012, a la hora de la siesta, y cuando el hermano menor se encontraba en el interior de su habitación, el acusado aprovechó para supuestamente cometer una agresión sexual, "comportamiento que se repitió a lo largo de un año cada vez que quiso y en iguales circunstancias".

Aproximadamente un año después presuntamente también cometió otra agresión, algo que sucedió "desde ese momento y cada vez que tuvo ocasión de hacerlo sin ser descubierto", y cesó "a principios de 2020".

Al respecto, "el abuso continuado y repetido" se lo contó la niña a su madre, por vez primera, cuando tenía 17 años, y alentada por su novio y persona de confianza en el año 2021, en enero de 2022 en el transcurso de un encuentro familiar y "luego, con más detalle, a la Guardia Civil dos días después y tras haber formulado denuncia".

Secuelas psicológicas

A consecuencia del "comportamiento libidinoso hacia ella" por el acusado, la joven sufre "un malestar psicológico que se ha presentado y presenta en diversas esferas de su vida, sobre todo cuando revive esos acontecimientos, y que ha requerido de ayuda especializada de manera intermitente".

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a prohibición de acudir durante 15 años a menos de 250 metros del lugar en que se encuentre ella, incluido el del domicilio; prohibición de comunicarse con ella durante 15 años a través de cualquier medio o procedimiento; la medida de libertad vigilada durante seis años, a ejecutar después de cumplida la pena privativa de libertad", y a abonar a la víctima 15.000 euros por el daño moral sufrido.