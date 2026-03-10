El Grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba amplía su actuación a los barrios de Levante y Moreras

El Grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba ha ampliado sus actuaciones desde el distrito Sur, donde inició su singladura, al barrio de Levante y en los próximos días lo hará al barrio de Moreras para dar respuesta a las demandas vecinales de ambas zonas de la capital cordobesa. El Ayuntamiento de Córdoba ha informado en una nota de presa de las actuaciones que se han desarrollado desde la activación a finales del pasado mes de noviembre, el Grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba ha contado con la participación de 152 agentes que han controlado un total de 1.400 vehículos e identificado a 809 personas en el distrito Sur. Esta unidad ha supuesto el incremento en un 30% de los efectivos por turno, pasando de los 24 que había a los 32 actuales.

En el primer fin de semana de funcionamiento de la Unidad Rayo en los barrios del sur de Córdoba, los agentes han llevado a cabo 60 actuaciones, entre las que destacan el control de 25 vehículos, 6 denuncias por botellón y 8 requisitorias de personas.

Balance de actuaciones en distrito Sur

En materia de tráfico se han detectado un total de 309 infracciones administrativas de las que 149 están relacionadas con incumplimientos de los plazos de ITV; 16 con el seguro obligatorio; 32 con infracciones por el permiso de conducir; 14 por positivos administrativos por alcoholemia; 36 por positivos en test de drogas, y 62 por otras infracciones.

Incivismo e incumplimiento de ordenanzas

En materia de sanciones vinculadas al incivismo y al incumplimiento de las ordenanzas municipales, los agentes del Grupo Rayo han realizado un total de 117 actuaciones entre las que destacan 37 actas por botellón, 24 por hacer candelas, 29 a aparcacoches ilegales, 15 actas por tenencia de drogas, 4 más por tenencia de armas, 4 actas por molestias por ruidos, una reyerta y tres actas por tenencia incumplimiento de la L.O. 4/2015, es decir, ley de protección de la seguridad ciudadana.

Ámbito penal

De igual forma, en el ámbito penal, el balance de actuaciones incluye dos delitos por alcoholemia penal, 12 delitos por conducir sin permiso, dos intervenciones en materia de violencia de género, un quebrantamiento de condena y un delito contra la salud pública.

José María Bellido presenta la Unidad Rayo de la Policía Local / A.J.González

En el comunicado municipal, el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, pone de manifiesto que "en menos de tres meses, el Grupo Rayo de la Policía Local ha demostrado su eficacia en el distrito Sur, en donde se ha dado respuesta a las demandas de los vecinos tanto en materia de prevención, como en la sanción de conductas incívicas que alteraban la convivencia y la calidad de vida de los vecinos. Queremos que esta unidad siga creciendo y extendiendo su acción a otros barrios de Córdoba en donde los órganos de participación ciudadana nos han expresado problemas similares como en Levante y Moreras".