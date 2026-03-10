30 años del Tribunal del Jurado
Francisco Sánchez Zamorano, expresidente de la Audiencia Provincial de Córdoba: «No creo en la institución del jurado»
El magistrado sugiere quitar la carga jurídica al jurado, que debería pronunciarse solo sobre la existencia de los hechos, debido a la dificultad de interpretar conceptos legales
¿Qué experiencia dejan los 30 años del Tribunal del Jurado en Córdoba?
A mí me ha ido bastante bien, la experiencia ha sido enriquecedora. De hecho, yo tenía la costumbre de, cuando terminaba su cometido el jurado, les preguntaba cómo había sido su experiencia y si había cambiado su percepción de la Justicia en positivo o en negativo. Nos decían que en positivo, que esto es una cosa muy complicada y que ahora entendían cómo a veces salían absueltos. La misma exposición de la ley habla de escuela de ciudadanía. Pero yo no creo en la institución del Jurado. Entiendo que es un esfuerzo enorme y un gasto ingente.
¿Se pueden introducir mejoras?
Hay muchos aspectos a mejorar. Hay que quitarle la carga jurídica al jurado, porque se le pregunta por culpabilidad. Si a veces distinguir entre un dolo eventual, un dolo directo, una culpa consciente o una culpa con premeditación es difícil para el jurista, cuanto más para una persona que no es versada en leyes. La carga jurídica habría que quitársela y que se pronunciara exclusivamente sobre si los hechos se han producido o no. Muchas veces se dan veredictos que hay que anular porque son un poco absurdos. Bien es verdad que la ley pone en manos del presidente el éxito o el fracaso de la institución. Un presidente del tribunal que no puede o no debe influir en la voluntad de los jurados, pero que cuando salen veredictos un poco estrambóticos, poco menos que se le imputa a él. El Tribunal del Jurado es una institución que no corre con la tecnificación de la vida moderna.
¿En Córdoba se han anulado muchos veredictos?
No especialmente.
¿Hay algún jurado que le haya marcado?
He tenido de todo, pero no es como el caso de la banda de la Nariz, que fue muy sonado.
