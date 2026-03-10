Los fallecidos en Córdoba el martes 10 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 11 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Dolores Aroca Morales

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

Carmen Márquez Muñoz

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael

Adela Manso Hernández

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio La Fuensanta