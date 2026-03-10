Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 10 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 11 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Dolores Aroca Morales
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
Carmen Márquez Muñoz
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael
Adela Manso Hernández
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio La Fuensanta
