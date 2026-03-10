Un estudio de la Universidad de Córdoba alerta de la precariedad laboral y la falta de protección de los riders en Europa

Un estudio realizado por investigadoras de la Universidad de Córdoba (UCO) ha puesto de relieve la inseguridad laboral, la precariedad y la falta de transparencia que caracterizan el trabajo de los riders en Europa, y advierte de la necesidad de desarrollar una normativa específica que regule su actividad dentro de la economía de plataformas digitales.

La investigación ha sido desarrollada por las áreas de Estadística, Organización de Empresas y Economía Aplicada de la UCO y ha contado con la participación de las investigadoras Virginia Navajas Romero, Rocío Muñoz Benito y Maribel Sánchez Rodríguez, explica la universidad en una nota de prensa.

El estudio analiza el papel de los riders dentro de la llamada gig economy, un modelo laboral basado en trabajos temporales, flexibles y de corta duración gestionados principalmente a través de plataformas digitales. Este sistema incluye actividades muy diversas, como diseño gráfico, programación, consultoría o traducción, aunque el análisis concluye que los repartidores presentan condiciones laborales especialmente precarias respecto a otros perfiles.

Control algorítmico y baja autonomía

Para el estudio, el equipo investigador utilizó análisis cualitativo-comparado (QCA) aplicado a una base de datos de la Unión Europea con información sobre 516 plataformas digitales.

Las investigadoras Virginia Navajas Romero, Rocío Muñoz Benito y Maribel Sánchez Rodríguez / CÓRDOBA

Los resultados muestran que el trabajo de los riders se caracteriza por la ausencia de contrato laboral, la baja autonomía en la asignación de tareas, el control algorítmico y la falta de protección social.

A diferencia de otros trabajadores de plataformas digitales, los riders no deciden qué tareas realizar, sino que es un algoritmo el que asigna los pedidos, premiando o penalizando su rendimiento. Este sistema también monitoriza su ubicación, disponibilidad horaria y ritmo de trabajo, convirtiéndose en un mecanismo permanente de control.

Trabajo físico y exposición a riesgos

El estudio destaca además que el trabajo de los riders implica una actividad física vinculada al desplazamiento, lo que obliga a los trabajadores a utilizar sus propios medios de transporte y a exponerse al tráfico y a las condiciones meteorológicas sin contar, en muchos casos, con cobertura social o sindical.

A ello se suma la presión por cumplir los tiempos de entrega establecidos por la plataforma, lo que incrementa los niveles de estrés.

Según explica la investigadora Virginia Navajas Romero, muchas personas se sienten atraídas por estos trabajos por la aparente flexibilidad que ofrecen. Sin embargo, señala que “en realidad el trabajo no es ni una cosa ni la otra, ya que el reparto no lo organiza el trabajador, sino la aplicación a través de un algoritmo completamente desconocido”.

Por su parte, Rocío Muñoz Benito advierte de que la ausencia de una legislación específica favorece la existencia de un modelo laboral en el que los trabajadores pierden derechos. Además, subraya que muchas personas acceden a este tipo de empleo porque no encuentran otras oportunidades laborales debido a su edad, formación u otras circunstancias.

Un diagnóstico para futuras políticas públicas

La investigación ofrece una radiografía del trabajo de los riders en Europa que puede servir tanto a las instituciones públicas como a la sociedad para comprender mejor la realidad de este colectivo y avanzar en el desarrollo de marcos regulatorios que garanticen condiciones laborales más justas dentro de la economía digital.