Las Escuelas Pías de la Inmaculada de Córdoba ganan el 42º Concurso Escolar de la ONCE en Andalucía.

El colegio Escuelas Pías de la Inmaculada de Córdoba ha sido seleccionado como ganador en Andalucía, Ceuta y Melilla del 42º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, en el que han participado 24.381 estudiantes y 404 docentes de 358 centros educativos.

En esta edición, celebrada bajo el lema ‘Generación Innova’, el certamen ha invitado al alumnado a reflexionar sobre la accesibilidad y a diseñar productos inclusivos que permitan a todas las personas participar en igualdad en la sociedad.

El centro cordobés se ha impuesto en la categoría A (3 y 4 de Primaria) con el proyecto ‘Mochila inclusiva’, desarrollado por el grupo B de 4 de Primaria, formado por 26 alumnos y coordinado por el profesor Juan María Costa.

Una mochila inteligente para mejorar la autonomía

La propuesta consiste en una mochila inteligente diseñada para ayudar a estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje a desenvolverse con mayor autonomía en el colegio.

El sistema incluye botones táctiles, señales luminosas y un lector de voz que permiten identificar el material escolar, recordar el horario del día o recibir indicaciones dentro del centro educativo.

Además, el dispositivo utiliza luces de colores y sonidos para señalar aulas, salidas o cambios de actividad, lo que facilita su uso a estudiantes con discapacidad visual, cognitiva o problemas de memoria o comprensión, sin necesidad de leer textos.

Más de 24.000 escolares participantes

El 42 Concurso Escolar de la ONCE ha movilizado en esta edición a 24.381 estudiantes coordinados por 404 docentes de 358 centros educativos de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Las categorías de participación han sido:

A: 3 y 4 de Primaria

3 y 4 de Primaria B: 5 y 6 de Primaria

5 y 6 de Primaria C: 1 a 4 de ESO y FP Básica

1 a 4 de ESO y FP Básica E: Educación Especial

En la categoría C (ESO y FP) el centro ganador ha sido el IES Fray Bartolomé de las Casas de Morón de la Frontera (Sevilla) con el proyecto ‘Cash Helper’, una aplicación destinada a facilitar el manejo del dinero en efectivo a personas con discapacidad.

Por su parte, en la categoría B (5 y 6 de Primaria) el premio ha recaído en el CEIP Fernando Molina de Albanchez de Mágina (Jaén) con el proyecto ‘El olivo desde los sentidos’.

Creatividad para mejorar la accesibilidad

Durante el proceso creativo, el alumnado ha contado con distintas herramientas educativas diseñadas por la ONCE, como GuiONCE, una guía con dinámicas y recursos para estimular la creatividad, o el Gran tablero de la accesibilidad, un juego digital que permite comprender las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

El jurado, presidido por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha valorado especialmente la originalidad, la viabilidad y el enfoque inclusivo de los proyectos presentados.

Los grupos ganadores en la fase autonómica recibirán 300 euros para realizar una actividad educativa con su clase y pasarán además a la fase nacional, cuyo jurado se reunirá en abril.

Las aulas vencedoras participarán posteriormente en el Hackathon Generación Innova, un campus educativo que se celebrará en Madrid, donde trabajarán junto a expertos en accesibilidad para desarrollar soluciones inclusivas reales.