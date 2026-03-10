Diario CÓRDOBA ya está en TikTok: una forma diferente de mantenerte informado
Un espacio en el que encontrarás la última actualidad, junto con vídeos explicativos y temas virales
Diario CÓRDOBA suma TikTok a su oferta en redes sociales con la que seguir la actualidad diaria de Córdoba a través de formatos diferentes, que complementan el contenido de su página web.
Con la activación de su perfil en esta red, que es la que experimenta mayor crecimiento y penetración entre las audiencias más jóvenes, Diario CÓRDOBA completa una oferta de acceso a la información que incluye perfiles y contenidos en X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Bluesky, Threads y YouTube, y sus canales en WhatsApp y Telegram.
En el nuevo perfil de TikTok de Diario CÓRDOBA encontrarás la última actualidad junto a vídeos explicativos y temas virales adaptados al lenguaje de esta red social.
¿Cómo seguir el perfil en TikTok de Diario CÓRDOBA?
Seguir a Diario CÓRDOBA en TikTok es tan sencillo como entrar en esta red social y darle a seguir al perfil del periódico.
Diario CÓRDOBA presente en todas las redes sociales
TikTok se suma a una oferta que supera los 316.000 seguidores en los perfiles de Diario CÓRDOBA, en los que el periódico ofrece diferentes formatos para acceder a la información local y de la provincia, de Andalucía, España e Internacional, a través de formatos clásicos como el enlace a la noticia, a contenido multimedia en formato de galerías, vídeos o reels, e informaciones explicativas.
¿Te animas a seguirnos? Entra en este enlace.
