¿Lloverá el Domingo de Ramos? El primer aviso de AccuWeather para la Semana Santa de Córdoba

A pocos días del cambio de estación, que llegará el 20 de marzo con el equinoccio de primavera, Córdoba está viviendo un final del invierno con un tiempo cambiante más propio de la estación por venir. Vaivenes de los termómetros que ora marcan temperaturas suaves por encima de los 20 grados, ora vuelven a valores cercanos a bajo cero en las mínimas. Una sucesión de borrascas y danas, cuya evolución cambia en cuestión de horas. En resumen, un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad e incertidumbre a poco más de quince días del inicio de la Semana Santa.

Ante la cercanía de la fecha más significativa del calendario cofrade, se repite la misma pregunta: ¿Lloverá en Semana Santa? Visto lo visto en las últimas semanas, pocos se atreven a vaticinar lo que ocurrirá del 29 de marzo al 5 de abril, y los expertos apuntan que en primavera es imposible acertar con una previsión a más de 4 o 5 días, a no ser que se perciba con claridad la llegada de un anticiclón.

Nazarenos se protegen de la lluvia en la Semana Santa de 2024. / Pablo Cabrera

¿Cuándo lloverá en Córdoba este marzo?

De momento, y tras los coletazos de la dana que dejarán precipitaciones este martes 10 de marzo, no se espera que la lluvia regrese a la capital hasta dentro de una semana. Concretamente, los portales meteorológicos como AccuWeather, eltiempo.es o Meteored, apuntan la llegada de una nueva borrasca a partir del miércoles 18 de marzo y que irá acompañada de un nuevo descenso de las temperaturas tras la remontada primaveral que experimentarán los termómetros este fin de semana y a comienzos de la semana que viene. Los chubascos se prolongarán hasta, por lo menos, el domingo 22 de marzo, justo a siete días del comienzo de la Semana Santa.

Esta es la previsión para el Domingo de Ramos

Desde el portal meteorológico AccuWeather ya ofrecen un avance del pronóstico para los días previos a Semana Santa y los primeros días de las citas con las procesiones. Concretamente, en la semana anterior al Domingo de Ramos, se espera un tiempo estable con cielos despejados entre el lunes 23 y jueves 26, y temperaturas marcadas por mínimas bajas, en el entorno de los 7 grados, y máximas que rozarán los 20 grados.

Este panorama podría cambiar a partir del Viernes de Dolores, cuando volverán las nubes al cielo de Córdoba, con un ambiente de intervalos nubosos o parcialmente nublados.

La estación de penitencia de la Entrada Triunfal, la Borriquita, bajo la amenaza de lluvia en 2024. / Víctor Castro

De momento, y siempre teniendo en cuenta lo cambiante de esta estación, las previsiones para el Domingo de Ramos en Córdoba despejan el miedo a la lluvia para el día grande de la Borriquita, en el que harán estación de penitencia siete hermandades. Para la jornada del domingo 29 de marzo se esperan cielos parcialmente nublados, con una mínima de 9 grados y máxima de 22º.

Sin embargo, el tiempo podría cambiar por completo de cara al Lunes Santo, el 30 de marzo, en el que las lluvias podrían hacer acto de presencia en la capital. Según AccuWeather, este día permanecerá nublado la mayor parte del tiempo, con posibilidad de lluvia en la mañana y probabilidad de algún chubasco o tormenta por la tarde. Las temperaturas no experimentarán cambios, con una horquilla entre 11 y 22 grados.