Repostar barato en Córdoba

Llenar el depósito se dispara en Córdoba: estas son gasolineras más baratas ante la subida del petróleo

El precio del litro de gasoil ha subido 32 céntimos en apenas ocho días

Estación de servicio

Estación de servicio / ARCHIVO

María Roso

El conflicto desatado en Oriente Próximo, tras el ataque inicial de Estados Unidos e Israel a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha desestabilizado el mercado del petróleo, donde el precio del barril de Brent continúa fluctuando y se sitúa este martes en torno a los 93 dólares tras rozar los 110 el lunes.

Las consecuencias del conflicto y del bloqueo de una ruta por la que pasa cerca del 20% del crudo que se comercializa por vía marítima, tiene ya su reflejo en el precio del litro de diesel y gasoil. Concretamente, el diésel, el combustible que más utilizan los transportistas y agricultores, está disparado, y se sitúa por encima de la gasolina. El precio del litro de gasoil ha subido 32 céntimos en apenas ocho días, mientras que el de la gasolina lo ha hecho entre 15 y 18 céntimos, según los datos oficiales que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende el departamento de energía. Esto se traduce que en el plazo de una semana llenar el depósito en Córdoba es hasta 15 euros más caro.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba. / A. J. González

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este martes 10 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,369 y 1,895, con una diferencia de 53 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,369 y 2,294 euros, con una diferencia de 93 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 31 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,589 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,589 euros.

Ballenoil (Plaza de Colón, s/n). Precio: 1,589 euros.

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 60 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,699 euros.

Ballenoil (Plaza de Colón, s/n). Precio: 1,699 euros.

Ballenoil (Avenida Campo de la Verdad, s/n). Precio: 1,699 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 53 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.

El Polígono (Montoro). Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1,466 euros.

Enerquivir (Almodóvar del Río). Carretera CO-234 KM. 18,8. Precio: 1,499 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 93 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.

Repsol (Priego de Córdoba). CR A-340, 82,5. Precio: 1,529 euros.

Enerquivir (Almodóvar del Río). Carretera CO-234 KM. 18,8. Precio: 1,529 euros.

Llenar el depósito se dispara en Córdoba: estas son gasolineras más baratas ante la subida del petróleo

