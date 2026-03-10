El Ayuntamiento de Córdoba abre el pago del sello del coche 2026: plazos y cuantías del impuesto de circulación

Los cordobeses con vehículo propio deberán pasar en breve por ventanilla. El Ayuntamiento de Córdoba abre el periodo voluntario del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente a 2026 o, lo que es lo mismo, el impuesto de circulación.

De acuerdo con la Ordenanza Fiscal General Municipal, el IVTM es un tributo directo, de carácter anual, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

Este impuesto debe ser abonado por los titulares de vehículos domiciliados en el término municipal de Córdoba, incluyendo turismos, motocicletas, ciclomotores, camiones u otros vehículos de tracción mecánica.

No están sujetos al tributo aquellos vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza; así como los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Varios coches acceden al parking de La Victoria, en Córdoba. / A. J. González

Plazos para el pago del impuesto de circulación

En Córdoba, el calendario fiscal del Ayuntamiento establece un plazo de pago voluntario del IVTM del 20 de marzo al 20 de mayo de 2026. Una vez vencido el plazo, las deudas serán reclamadas al titular del vehículo mediante el procedimiento de apremio y devengarán el correspondiente recargo, además de intereses, y si se estima, costas del procedimiento.

¿Cómo se calcula el IVTM?

Los vehículos pagan una tasa de circulación en función de unas características determinadas por los llamados caballos fiscales de cada uno. Estos se determinan a partir de la cilindrada del motor. El cálculo es sencillo, a mayor cilindrada de motor, mayor potencia fiscal y mayor IVTM a pagar por parte del titular.

Estas son las tasas de circulación en Córdoba

La Ordenanza Fiscal número 302 del ejercicio 2026, establece las siguientes tarifas del IVTM en función de los caballos fiscales (CVF) de cada vehículo, distinguiendo entre turismos, camiones, remolque y semirremolques, ciclomotores y motocicletas.

IVTM de turismos

Menos de 8 CVF: 21,08 euros.

Entre 8 y 11,99 CVF: 56,91 euros.

Entre 12 y 15,99 CVF: 125,90 euros.

Entre 16 y 19,99 CVF: 156,82 euros.

20 CVF o más: 196 euros.

IVTM de autobuses

De menos de 21 plazas: 159,10 euros.

De 21 a 50 plazas: 226,60 euros.

De más de 50 plazas: 283,25 euros.

Camiones

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil: 80,75 euros.

De 1.000 a 2.999 kilogramos: 159,10 euros.

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos: 226,60 euros.

De más de 9.999 kilogramos: 283,25 euros.

Remolques y semirremolques

De menos de 1.000 y más de 750 Kg de carga útil: 33,75 euros.

De 1.000 a 2.999 kg: 53,04 euros.

De más de 2.999 kg: 159,10 euros.

Ciclomotores y motocicletas

Ciclomotores: 6 euros.

Motocicletas hasta 125 cc: 6 euros.

Motocicletas de 125 a 250 cc: 14,46 euros.

Motocicletas de 250 a 500 cc: 28,94 euros.

Motocicletas de 500 a 1.000 cc: 57,85 euros.

Motocicletas de más de 1.000 cc: 115,71 euros.

Bonificación por bajas emisiones

La ordenanza fiscal establece una serie de exenciones y bonificaciones en el pago del IVTM. En este sentido, tienen bonificación del 100% los vehículos con más de 35 años de antigüedad, aunque no estén catalogados como históricos.

Además, se contempla una bonificación del 75% de la cuota durante cinco años, aplicable a partir del ejercicio siguiente al de su primera matriculación, a los vehículos clasificados con distintivo medioambiental "0" por la Dirección General de Tráfico (DGT). Y el periodo será de tres años para los clasificados con el distintivo ‘ECO’.

Cómo pagar el impuesto de circulación

El pago del impuesto podrá realizarse en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras o de manera telemática a través de la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Córdoba, disponible en el portal municipal de tributos.