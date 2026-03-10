Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano

El Pleno de Córdoba que se celebrará el próximo jueves tiene previsto aprobar de manera definitiva el proyecto de ordenanza municipal de convivencia ciudadana en Córdoba. La norma llega al salón de plenos con el dictamen de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad y Servicios Públicos, donde se acordó por mayoría de votos a favor de Partido Popular y Vox, y con la abstención de los representantes de los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba.

Con la aprobación definitiva de esta ordenanza, el equipo de gobierno culmina el largo proceso administrativo iniciado en enero de 2024, cuando el alcalde, José María Bellido, informó de su intención de regular las despedidas de soltero que inundan todos los fines de semana el casco histórico.

Aunque con cierto retraso respecto a los planes iniciales, la Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, aprobará el jueves esta normativa municipal para regular la convivencia ciudadana en los espacios públicos y proteger el mobiliario urbano. Este tipo de ordenanzas ya están en marcha en ciudades como Sevilla o Granada, donde la presencia continua de despedidas de solteros y turismo de botellón han provocado problemas en las zonas más sensibles de las ciudades: los cascos históricos.

Filosofía de la nueva ordenanza

La filosofía de la nueva ordenanza de convivencia pasa por preservar los espacios públicos como un exponente de convivencia y civismo, en los que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de trabajo y de esparcimiento, con respeto a la dignidad y a los derechos de los otros. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, explicó en su momento que la ordenanza persigue tres objetivos: preservar el espacio público de Córdoba como lugar de convivencia; garantizar a todos los ciudadanos el derecho de utilización de ese espacio público, y además, fomentar la sensibilización ciudadana como herramienta principal para erradicar esas conductas incívicas y antisociales.

Una despedida de soltero en Córdoba. | FRANCISCO GONZÁLEZ / irina marzo

Sanciones de entre 300 y 60.000 euros

La ordenanza incluye una serie de sanciones leves, graves y muy graves que castigarán con multas de entre 300 y 60.000 euros las actitudes incívicas. De este modo, las sanciones más graves se impondrán por realizar actividades de ocio prohibidas en el espacio público como el consumo de alcohol entre menores y la celebración de botellones. Por primera vez, se establece la posibilidad de compensar una sanción leve con cursos de convivencia ciudadana o acciones en beneficio de la comunidad que determinará el propio Ayuntamiento.

Asimismo, la norma incluye sanciones por acciones vandálicas contra el mobiliario urbano, paradas de autobuses, monumentos, daños a árboles o alumbrado; incluye multas por miccionar en la calle, recoge los usos inadecuados del espacio público para determinadas actividades como la mendicidad, juegos que pongan en peligro a otras personas, bañarse en las fuentes o usarlas para lavar ropa, uso de petardos o andar por la vía pública sin ropa, en ropa interior o con ropa que simule genitales, en referencia a los disfraces que se lucen en las despedidas de soltero. Cabe aclarar que la norma no prohíbe las despedidas de soltero en Córdoba, pero exige que respeten el descanso de los vecinos y prohíbe que se lleven muñecos u objetos de tipo sexual.