El Consejo Social de la UCO entrega sus Distinciones 2025 y refuerza su vínculo con la sociedad

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba ha celebrado este martes el acto institucional de entrega de sus Distinciones correspondientes al año 2025, con las que reconoce la contribución de instituciones, programas y personas que fortalecen la relación entre la universidad y la sociedad. La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Columnas del Edificio Universitario Pedro López de Alba y contó con la presencia del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez; y el presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, Francisco Muñoz Usano, junto a representantes de la comunidad universitaria, autoridades civiles y militares y miembros del Consejo Social.

Durante el acto se entregaron las Distinciones del Consejo Social 2025, que han recaído en las siguientes entidades e iniciativas:

Grupo Banco Santander

Recibió la Medalla al Mérito Social Universitario en reconocimiento a su compromiso sostenido con el desarrollo educativo, la innovación y el emprendimiento universitario, así como por su apoyo a programas dirigidos al estudiantado y al impulso de la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia el entorno productivo.

Fundación ONCE

Fue distinguida con la Medalla al Mérito Social Universitario por su labor en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y por su impulso a la igualdad de oportunidades, favoreciendo el acceso a la educación superior, el empleo y la eliminación de barreras.

Programa UCOIncluye de la Universidad de Córdoba

Recibió la Medalla al Mérito Social Universitario por su contribución a la construcción de una universidad más accesible e inclusiva, promoviendo la participación activa de personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o del espectro autista y fomentando una cultura universitaria basada en el respeto y la diversidad.

Brigada “Guzmán el Bueno” X del Ejército de Tierra

Fue reconocida con la Medalla “Séneca” a los Valores Humanos, la máxima distinción del Consejo Social, por su trayectoria de servicio, su participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz y su labor humanitaria en situaciones de emergencia y catástrofes.

Asimismo, durante el acto se hizo entrega de la Medalla al Mérito Social Universitario al profesor Dr. José Javier Rodríguez Alcaide, correspondiente a la edición anterior de estas distinciones, que no pudo recogerse en su momento. El Consejo Social quiso reconocer así su destacada trayectoria académica y su contribución al desarrollo de la Universidad de Córdoba y de la sociedad.

En su intervención, el presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz Usano, subrayó que estas distinciones representan el reconocimiento de la Universidad y de la sociedad cordobesa a quienes contribuyen a reforzar el papel de la institución universitaria como motor de progreso social. Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre universidad y sociedad para afrontar los retos del futuro y puso en valor el compromiso con la inclusión, la responsabilidad social y el servicio público de las entidades distinguidas.

Nuevos consejeros

Durante la ceremonia se procedió también a la toma de posesión de nuevos consejeros del Consejo Social. Se incorporan a este órgano José Luis Caballano Alcántara, Esther Capitán Muñoz, Francisco Javier Delmás Martos y Manuel Reina Millán.

Igualmente, el Consejo Social quiso reconocer la labor desarrollada por los consejeros salientes Marina Borrego Martínez y Lucas Francisco Serrano Jurado, agradeciendo su dedicación y contribución al trabajo de este órgano de participación de la sociedad en la Universidad.