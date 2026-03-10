El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba pide comisiones de seguimiento para obras en los distritos de la ciudad

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha sintetizado las peticiones que le plantearon en el último plenario del órgano de participación al concejal delegado de Infraestructura y teniente de alcalde, Miguel Ruiz Madruga, una lista de 15 puntos entre la que destaca la solicitud de que vuelvan a crearse comisiones de seguimiento en los distritos para las obras y reformas de cierta relevancia que se realicen en cada zona de la ciudad, unos comités que en su día demostraron ayudar a “conseguir mayor eficacia” en la ejecución de las obras, dice el texto.

El CMC, por su parte, no es totalmente crítico con la labor municipal en esta área, como en el caso de la planificaciones que se están realizando (Plan de Arbolado, de asfaltado, de sombras en los colegios, etcétera), aunque advierte que estos análisis previos no deberían justificar que se paralicen intervenciones necesarias y en algunos casos urgentes.

Limpieza de solares

En tercer lugar, además, el CMC, el principal órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento, pide “definir con claridad la responsabilidad sobre limpieza de solares, alcorques y otros elementos” en el viario, todo ello para evitar, por ejemplo, que tras una intervención para adecentar un espacio queden ‘rezagadas’ zonas por una cuestión de competencias entre Infraestructuras, Parques y Jardines o Sadeco. Al respecto, el Consejo señala la oportunidad que supone que tras la última reorganización municipal el mismo concejal de Infraestructuras haya quedado al frente de la empresa municipal Sadeco.

Solar junto al Castilla del Pino. / A. J. GONZÁLEZ

En un cuarto aspecto, el CMC insiste en dos cuestiones: La necesidad de ir adecuando la ciudad al cambio climático con nuevos pavimentos, más arbolado y el uso del agua a la vez que, en segundo término, se refuerza el mantenimiento de los inmuebles municipales, en donde las averías y el deterioro (ascensores, escaleras, iluminación, humedades, etcétera) están condicionando su utilización por parte de la ciudadanía.

Informar al CMC de las actuaciones que tengan relevancia a nivel de ciudad y más allá de un distrito concreto ciudadano, elaborar un plan de mantenimiento de equipamientos municipales (que incluya la eliminación del amianto), actuar sobre cunetas en el viario municipal de la periferia varias veces al año o un plan de atención permanente a colegios son otras de las actuaciones solicitadas al área de Infraestructuras en esta síntesis de peticiones del Consejo.