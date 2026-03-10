Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido

Los comerciantes de El Arenal van a celebrar un mercadillo especial para celebrar la llegada de la primavera en Córdoba. Después de tres meses muy duros para las ventas y el comercio en general y una campaña de invierno interrumpida por el tren de borrascas, los ambulantes quieren comenzar la nueva temporada con energías renovadas y una propuesta diferente para el público cordobés diferente. De este modo, la Unión Provincial de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Upcova) ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Córdoba para celebrar un mercadillo dominical especial en el recinto ferial, un especial de primavera y, además, en horario ininterrumpido, desde las 9.00 a las 22.00 horas. La cita, que por primera vez organiza esta asociación será el próximo domingo 22 de marzo.

280 puestos

Joaquín Cádiz, presidente de la Unión Provincial de Comerciantes Ambulantes de Córdoba, explica que después de un invierno "muy duro" los comerciantes del El Arenal han propuesto esta iniciativa especial que ha tenido gran acogida entre los vendedores y esperan que tenga la misma entre el público de Córdoba y de localidades cercanas. "El año pasado organizamos de manera muy satisfactoria un mercadillo por el Día de la Madrey esperamos que en esta ocasión el mercadillo de primavera tenga la misma acogida", dice Joaquín Cádiz.

Un domingo en el mercadillo de El Arenal / Víctor Castro

De momento, entre los ambulantes la idea ha sido recibida con entusiasmo y se espera que el 100% de los en torno a 280 puestos que cada domingo se instalan en El Arenal participen. La Delegación de Comercio, que encabeza el delegado Julián Urbano, ya ha dado el visto bueno a la celebración de este mercadillo. "Queremos agradecer la buena disposición del Ayuntamiento", ha expresado el presidente de Upcova.

Primavera-verano

El mercadillo especial de primavera servirá, explica el representante de los comerciantes, para presentar la nueva temporada y las colecciones de primavera-verano, "las nuevas tendencias a los mejores precios". En este sentido, Cádiz ha puesto en valor el hecho de que muchos comerciantes han tenido que rebajar su stock de invierno para poder invertir de cara a los próximos meses. "Está siendo asfixiante, pero miramos esta iniciativa con mucha ilusión", concluye.