Sucesos
Una colisión múltiple en la Ronda Oeste de Córdoba deja dos personas heridas
El accidente de tráfico ha tenido lugar al mediodía a la altura de la salida hacia los hospitales
Dos personas han resultado heridas al mediodía de este martes tras una colisión múltiple de varios vehículos en la Ronda Oeste de Córdoba, concretamente a la altura de la salida hacia el Hospital Reina Sofía y Quirónsalud.
Según han informado los Servicios de Emergencias 112, el suceso se ha producido en torno a las 12.00 horas, cuando se ha recibido el aviso de una colisión por alcance entre varios turismos en el kilómetro 1 de la A-350 (Ronda Oeste).
Policías y sanitarios desplazados al lugar del accidente
La Policía Local ha señalado que al menos dos personas han resultado heridas, aunque por el momento no se ha confirmado la gravedad de las lesiones ni si hay más afectados. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y efectivos sanitarios.
El accidente ha provocado además importantes retenciones de tráfico y el corte de la vía en una zona ya de por sí muy transitada.
