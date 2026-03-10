Patrimonio
Trabajos de restauración en la Mezquita-Catedral: la capilla de San Nicolás vuelve a lucir tras el incendio
Las labores de restauración en la Mezquita-Catedral de Córdoba se centran ahora en la capilla de la Anunciación, donde se originó el fuego, y en la capilla de la Expectación, con trabajos en bóvedas y retablos
El Cabildo Catedral de Córdoba ha concluido los trabajos de restauración en la capilla de San Nicolás de Bari, una de las zonas afectadas por el incendio del pasado 8 de agosto, y ha avanzado que la fase 1 de la intervención en las cubiertas de las capillas dañadas está ya prácticamente finalizada.
Así lo ha indicado este martes el canónigo portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, durante la presentación del balance de visitas de la Mezquita-Catedral. Según ha explicado, la primera fase “está casi cumplida”, con “prácticamente todas las cubiertas finalizadas” y pendientes únicamente de “tejar algunos espacios”. Los trabajos continúan en la capilla de la Anunciación, donde se almacenaban materiales de limpieza y donde se originó el fuego, cuya bóveda de cañizo cedió y sobre la que se sigue actuando.
Avances en las capillas
En cuanto a la capilla de San Nicolás de Bari, Güeto ha celebrado que se encuentra “completamente visible, limpia y restaurados todos los elementos”. No obstante, aún se trabaja en la zona de la puerta de esta capilla y en la capilla de la Expectación, donde las labores se centran en la bóveda y en la restauración del retablo. En la capilla del Espíritu Santo, por su parte, continúan los trabajos de limpieza y, aunque no se ha fijado una fecha de finalización, el portavoz ha señalado que avanzan “a buen ritmo”. Tanto esta capilla como la de la Expectación permanecen todavía tapadas.
Güeto ha añadido que estas actuaciones se están ejecutando “sin descuidar otros campos” de conservación, como la restauración de la macsura, cuyos trabajos comenzaron en 2024 y se prolongarán, al menos, un año más.
Segunda fase
La cubierta de la capilla del Espíritu Santo requiere, además, una intervención específica. Aunque la estructura de madera no llegó a desplomarse, sí quedó dañada y deberá sustituirse por completo. Una vez desmontada, se comprobará si el agua ha provocado desperfectos que obliguen a intervenir, y en ese caso se acometerán las reparaciones necesarias. Esta posible actuación en el interior de la capilla se abordará en la segunda fase.
Para dejar resueltas las cubiertas sin tener que rehacer trabajos ya ejecutados, será necesario intervenir también en la fachada septentrional del edículo de la cubierta. Se revisará el estado de dinteles y elementos verticales para garantizar su estabilidad y, si fuera necesario, se sustituirán las piezas dañadas por otras nuevas de las mismas características. Asimismo, se retirarán los cerramientos provisionales de ladrillo que tapiaban los huecos y se repondrán ventanas de vidrio emplomado como las originales, similares a las de la fachada meridional. Por último, se ejecutará el acabado superficial con mortero de cal y pintura, ambos semejantes a los originales calcinados.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias