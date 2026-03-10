Trabajos de restauración en la Mezquita-Catedral: la capilla de San Nicolás vuelve a lucir tras el incendio

El Cabildo Catedral de Córdoba ha concluido los trabajos de restauración en la capilla de San Nicolás de Bari, una de las zonas afectadas por el incendio del pasado 8 de agosto, y ha avanzado que la fase 1 de la intervención en las cubiertas de las capillas dañadas está ya prácticamente finalizada.

Así lo ha indicado este martes el canónigo portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, durante la presentación del balance de visitas de la Mezquita-Catedral. Según ha explicado, la primera fase “está casi cumplida”, con “prácticamente todas las cubiertas finalizadas” y pendientes únicamente de “tejar algunos espacios”. Los trabajos continúan en la capilla de la Anunciación, donde se almacenaban materiales de limpieza y donde se originó el fuego, cuya bóveda de cañizo cedió y sobre la que se sigue actuando.

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba desde dentro; así fue la intervención de los bomberos / Diario CÓRDOBA

Avances en las capillas

En cuanto a la capilla de San Nicolás de Bari, Güeto ha celebrado que se encuentra “completamente visible, limpia y restaurados todos los elementos”. No obstante, aún se trabaja en la zona de la puerta de esta capilla y en la capilla de la Expectación, donde las labores se centran en la bóveda y en la restauración del retablo. En la capilla del Espíritu Santo, por su parte, continúan los trabajos de limpieza y, aunque no se ha fijado una fecha de finalización, el portavoz ha señalado que avanzan “a buen ritmo”. Tanto esta capilla como la de la Expectación permanecen todavía tapadas.

Güeto ha añadido que estas actuaciones se están ejecutando “sin descuidar otros campos” de conservación, como la restauración de la macsura, cuyos trabajos comenzaron en 2024 y se prolongarán, al menos, un año más.

Estado de una capilla tras el incendio. / A. J. GONZÁLEZ

Segunda fase

La cubierta de la capilla del Espíritu Santo requiere, además, una intervención específica. Aunque la estructura de madera no llegó a desplomarse, sí quedó dañada y deberá sustituirse por completo. Una vez desmontada, se comprobará si el agua ha provocado desperfectos que obliguen a intervenir, y en ese caso se acometerán las reparaciones necesarias. Esta posible actuación en el interior de la capilla se abordará en la segunda fase.

La capilla del Espíritu Santo y de la Expectación permanecen cerradas. / Víctor Castro

Para dejar resueltas las cubiertas sin tener que rehacer trabajos ya ejecutados, será necesario intervenir también en la fachada septentrional del edículo de la cubierta. Se revisará el estado de dinteles y elementos verticales para garantizar su estabilidad y, si fuera necesario, se sustituirán las piezas dañadas por otras nuevas de las mismas características. Asimismo, se retirarán los cerramientos provisionales de ladrillo que tapiaban los huecos y se repondrán ventanas de vidrio emplomado como las originales, similares a las de la fachada meridional. Por último, se ejecutará el acabado superficial con mortero de cal y pintura, ambos semejantes a los originales calcinados.