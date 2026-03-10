Sucesos
Un camión vuelca en el Puente de Andalucía y provoca importantes retenciones en la zona oeste de Córdoba
Habilitan vías alternativas de acceso a los polígonos industriales y al hospital Reina Sofía mientras se trabaja para despejar la calzada, afectada por una carga volcada compuesta de tierra
El vuelco de un camión en el Puente de Andalucía, en la carretera A-3050, ha provocado importantes retenciones en la zona oeste de Córdoba y en el relevante nudo de comunicaciones que une la ciudad con los polígonos industriales de La Torrecilla y La Amargacena, así como con el hospital Reina Sofía.
Según informa el servicio de Emergencias 112, el camión, de tipo bañera y dedicado al transporte de material de construcción, volcó en el Puente de Andalucía en torno a las 08.35 horas, sentido túnel de los Omeyas, dejando sobre la calzada una carga de barro o tierra. No hay que lamentar heridos.
Vías alternativas de tráfico
Policía Local y sanitarios se desplazaron a la zona, que ha sido cortada al tráfico, por lo que se han habilitado vías alternativas de acceso tanto a los polígonos industriales como al hospital. Las retenciones comienzan en Mercacórdoba y llegan hasta el Puente de Andalucía, zona del accidente. También hay tráfico lento en la avenida de Cádiz como en la avenida de la Torrecilla.
Operarios con maquinaria trabajan para despejar la calzada y reabrir la circulación de tráfico.
