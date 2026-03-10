Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turtistas montillanosPrecio del combustibleNieve SubbéticaAccidente Puente de AndalucíaAgencias de viajesLuis García MonteroDespedidas de solteroCorte de tráfico
instagramlinkedin

Sucesos

Un camión vuelca en el Puente de Andalucía y provoca importantes retenciones en la zona oeste de Córdoba

Habilitan vías alternativas de acceso a los polígonos industriales y al hospital Reina Sofía mientras se trabaja para despejar la calzada, afectada por una carga volcada compuesta de tierra

Camión volcado en el Puente de Andalucía, este martes por la mañana.

Camión volcado en el Puente de Andalucía, este martes por la mañana. / Chencho Martínez

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El vuelco de un camión en el Puente de Andalucía, en la carretera A-3050, ha provocado importantes retenciones en la zona oeste de Córdoba y en el relevante nudo de comunicaciones que une la ciudad con los polígonos industriales de La Torrecilla y La Amargacena, así como con el hospital Reina Sofía.

Según informa el servicio de Emergencias 112, el camión, de tipo bañera y dedicado al transporte de material de construcción, volcó en el Puente de Andalucía en torno a las 08.35 horas, sentido túnel de los Omeyas, dejando sobre la calzada una carga de barro o tierra. No hay que lamentar heridos.

Accidente camión transporte construcción puente Andalucía 11.03.2026

Maquinaria trabaja para despejar la zona del accidente, en el Puente de Andalucía. / Chencho Martínez

Vías alternativas de tráfico

Policía Local y sanitarios se desplazaron a la zona, que ha sido cortada al tráfico, por lo que se han habilitado vías alternativas de acceso tanto a los polígonos industriales como al hospital. Las retenciones comienzan en Mercacórdoba y llegan hasta el Puente de Andalucía, zona del accidente. También hay tráfico lento en la avenida de Cádiz como en la avenida de la Torrecilla.

Noticias relacionadas

Operarios con maquinaria trabajan para despejar la calzada y reabrir la circulación de tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  3. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  4. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  5. Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
  6. Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
  7. ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
  8. Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente

¿Lloverá el Domingo de Ramos? El primer aviso de AccuWeather para la Semana Santa de Córdoba

¿Lloverá el Domingo de Ramos? El primer aviso de AccuWeather para la Semana Santa de Córdoba

Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto por más de 7 millones: estas son las 133 calles elegidas

Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto por más de 7 millones: estas son las 133 calles elegidas

Hacemos Córdoba quiere que la Junta asuma la gestión directa de los comedores escolares para mejorar la dieta

Hacemos Córdoba quiere que la Junta asuma la gestión directa de los comedores escolares para mejorar la dieta

Más de 2.000 estudiantes de Córdoba y provincia participan en las mesas de orientación vocacional de la UCO

Más de 2.000 estudiantes de Córdoba y provincia participan en las mesas de orientación vocacional de la UCO

El Hospital Quirónsalud Córdoba crea una unidad especializada para prevenir nuevas fracturas por osteoporosis

Ramón Díaz-Castellanos asume la responsabilidad del nuevo Protectorado Canónico de la Diócesis de Córdoba

Ramón Díaz-Castellanos asume la responsabilidad del nuevo Protectorado Canónico de la Diócesis de Córdoba

El Grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba amplía su actuación a los barrios de Levante y Moreras

El Grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba amplía su actuación a los barrios de Levante y Moreras

¿Seguir pagando un alquiler o meterme en una hipoteca? Esto es lo que abonan cada mes propietarios e inquilinos en Córdoba

¿Seguir pagando un alquiler o meterme en una hipoteca? Esto es lo que abonan cada mes propietarios e inquilinos en Córdoba
Tracking Pixel Contents