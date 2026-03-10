El Ayuntamiento y Ouigo firman un acuerdo para promocionar Córdoba como destino turístico a través del tren

El Ayuntamiento de Córdoba y la operadora ferroviaria Ouigo España han firmado un acuerdo de intenciones para reforzar la promoción turística de la ciudad a través del tren, con el objetivo de aumentar la llegada de viajeros y mejorar la difusión de Córdoba como destino turístico.

El documento ha sido rubricado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin, y contempla distintas iniciativas de colaboración orientadas a impulsar el flujo de pasajeros hacia la ciudad mediante las rutas de alta velocidad que opera la compañía, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Entre las medidas previstas se encuentra la promoción de Córdoba en los trenes de Ouigo con origen o destino en la ciudad, así como la puesta en marcha de acciones conjuntas dirigidas a potenciar su atractivo turístico.

Acciones promocionales conjuntas

El acuerdo contempla la posibilidad de desarrollar diversas iniciativas de promoción, como viajes de familiarización para agencias de viajes (fam trips), viajes con prensa especializada en turismo urbano (press trips), acciones comerciales en destinos estratégicos o promociones específicas vinculadas a eventos culturales, musicales o deportivos que se celebren en Córdoba.

“Nos va a permitir aprovechar el tren como una herramienta de apertura al mundo para la promoción turística de la ciudad”, ha señalado el alcalde, que ha destacado también su potencial para atraer visitantes vinculados a congresos y grandes eventos.

El objetivo es aprovechar la red de conexiones ferroviarias como herramienta para aumentar la visibilidad de la ciudad y atraer nuevos visitantes, especialmente en segmentos como el turismo cultural y el turismo de congresos.

El acuerdo entra en vigor desde el mismo día de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Consolidación de la alta velocidad en Córdoba

Durante la firma, el alcalde José María Bellido ha recordado que la llegada de Ouigo a Córdoba en enero de 2025 supuso un paso importante para mejorar la conectividad ferroviaria de la ciudad.

Según Bellido, este nuevo acuerdo permitirá reforzar esa colaboración y aprovechar el tren como herramienta de proyección internacional de Córdoba.

Por su parte, la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin, ha destacado la buena acogida que ha tenido el servicio en la capital cordobesa.

“En nuestros primeros 14 meses operando en Córdoba ya sumamos casi medio millón de viajeros con origen o destino en la ciudad. Son cifras muy positivas que han superado nuestras expectativas”, ha afirmado.

Thomas-Commin ha subrayado además que la compañía quiere convertirse en un aliado del desarrollo económico de la ciudad y ha señalado que este acuerdo refleja la apuesta a largo plazo de Ouigo por Andalucía y por Córdoba.