¿Aprobación de los premios de jubilación? 12.350 euros esperan los exempleados del Ayuntamiento de Córdoba desde diciembre de 2023

Por segunda vez, el Pleno de Córdoba del próximo jueves vuelve a incluir en su orden del día un punto para la aprobación definitiva del reglamento de los premios de jubilación de los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba. Esta aprobación permitirá, si finalmente se materializa, que los empleados municipales jubilados a partir de diciembre del 2023 perciban una gratificación de 12.350 euros en concepto de premio de jubilación. La noticia es muy esperada por unos 200 empleados municipales que han resultado afectados por la entrada en vigor el 14 de diciembre de 2023 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública de Andalucía, y que no habían podido percibir el premio por jubilación del Consistorio cordobés hasta la fecha por la carencia de un reglamento municipal específico que lo permitiese.

La cuestión vuelve a aterrizar esta semana en el salón de plenos, después de pasar por la comisión de Economía donde solo el Partido Popular ha votado a favor de la aprobación de los premios de jubilación, mientras que el resto de grupos municipales, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, se han abstenido. La oposición avanza que habrá de nuevo debate y una parte de los jubilados afectados informa de que habrá protestas. ¿Por qué? De nuevo, en el seno de la comisión se produjo debate político, en términos similares al ocurrido en el pleno de diciembre cuando finalmente los populares decidieron retirar el punto del orden del día y es de prever que suceda lo mismo este jueves. Antes y ahora, el conflicto para la aprobación de estos premios radica en la aplicación retroactiva del reglamento, que afecta a los empleados municipales que se jubilaron con fecha anterior a diciembre del 2023 (entre 2021 y 2023). Son este grupo de jubilados el que no quiere que se aprueben los premios hasta no solucionar la retroactividad que les afecta a ellos y amenazan con volver a protestar a las puertas de Capitulares.

Pragmatismo o retroactividad

El criterio de la oposición ha sido rechazar también la aprobación del reglamento hasta que no se aclarase si será retroactivo o no, apoyando el argumento de esos trabajadores afectados que sostienen que hay dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía y resoluciones judiciales en otras administraciones que han avalado la retroactividad cuando la norma es favorable al trabajador y no genera perjuicios a terceros. Por contra, el PP ha defendido la necesidad de ser más pragmatismos y que los jubilados posteriores al 2023 pudieran cobraran ya el premio, solucionando posteriormente el premio de los jubilados anteriores a esa fecha. Unos y otros están a la espera de un informe de la asesoría jurídica municipal sobre este asunto.

Empleados municipales en sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Premios de jubilación

Los premios de jubilación son una gratificación extraordinaria, que está incluida en el convenio colectivo de Capitulares y queda recogida en el artículo 70 de la ley de Función Pública de Andalucía y que determina que el personal funcionario "podrá percibir las ayudas de acción social y el premio por jubilación por cualquier causa en los términos que reglamentariamente se determinen".

En el convenio del Ayuntamiento se recoge que el premio extraordinario de jubilación del personal funcionario en los casos de jubilación por cumplimiento de la edad legal establecida al efecto será de 12.350 euros. Por su parte, el premio en lo casos de jubilación anticipada del personal funcionario y laboral dependerá de la edad de acceso a esta última: así cuando sea dos años antes de la edad legal de jubilación, el premio será de 19.271,5 euros y cuando sea un año antes de la edad legal de jubilación será de 9.635,75 euros. La cuantía de los premios de jubilación será objeto de actualización cada año conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).