Adif pide permiso al juzgado para ejecutar nueve obras en el entorno del accidente de Adamuz

El comunicado llega después de que el tribunal exigiera que se notifiquen todos los trabajos con al menos quince días de antelación

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz.

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Adif ha solicitado al juzgado de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz su autorización para ejecutar hasta nueve actuaciones de mantenimiento en los próximos días en el entorno donde se produjo la tragedia.

Así consta en el expediente completo de renovación del tramo de la línea de alta velocidad Sevilla–Madrid en la zona de Adamuz remitido por Adif. El documento detalla nueve intervenciones previstas: dos en la plataforma, cuatro en la vía, una en la línea de suministro de energía y dos en los subsistemas de control, mando y señalización. En conjunto, el paquete incluye cinco obras, dos suministros y dos asistencias técnicas.

Adif repara el tramo dañado de vía en Adamuz

Adif repara el tramo dañado de vía en Adamuz / Manuel Murillo

Con esta comunicación, Adif atiende el requerimiento judicial que la semana pasada obligó a la compañía a notificar con al menos quince días de antelación cualquier trabajo que pretenda realizar en el perímetro del accidente, siempre condicionado a la correspondiente autorización judicial. Esta decisión llegó después de que Adif solicitara, con solo dos días de margen, realizar labores de mantenimiento en el punto kilométrico 317,264, a algo más de un kilómetro del lugar de la tragedia, en la vía 2. Ahora, deberá ser el tribunal el que autorice la ejecución de dichas obras.

